Mihajlovic potrebbe essere il protagonista di una nuova serie televisiva che racconta la sua vita e, soprattutto, la sua professione di allenatore di calcio ed ex calciatore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Dopo la fortunata serie ispirata alla vita del calciatore Francesco Totti, il filone televisivo sul mondo del calcio sembra aver conquistato la sua particolare nicchia e continua ad attrarre molti telespettatori. Quale tifoso, infatti, non sarebbe felice di avere sempre maggiori notizie sui suoi idoli calcistici?

Archiviate le vicende televisive dello storico e mai dimenticato capitano della Roma, quindi, adesso pare sia arrivato il turno dell’allenatore serbo Mihajlovic, che potrebbe essere interpretato sul piccolo schermo dall’attore Pierfrancesco Favino, a quanto si dice solleticato dall’idea di affrontare questo nuovo ruolo.

Quindi “Mihajlovic” avrà una serie tv interpretata da Favino?

A parlare concretamente di questa possibilità sono diverse testate giornalistiche, secondo le quali le trattative per realizzare la serie tv sarebbero già state avviate, ma non ancora concluse. Questo è il principale motivo per il quale non esiste ancora alcuna certezza sulla eventuale data di inizio delle riprese e, conseguentemente, anche della messa in onda dello show.

Quello che allo stato attuale si sa con certezza, però, è che di questo progetto televisivo si parla in maniera già concreta, tanto è vero che chi sta lavorando alla sua realizzazione non ha dubbi su ciò che avrebbe dichiarato Mihajlovic a tale riguardo:

“Sinisa è entusiasta dell’idea. Tutta la sua storia somiglia a una grande sceneggiatura, è uno che ha vissuto mille vite.”

Incassato a questo punto il benestare di Sinisa Mihajlovic, non resta che capire chi sarà ad assumere le sue sembianze davanti alla macchina da presa. A quel che si sa allo stato attuale ci sono due diverse scuole di pensiero: c’è chi pensa sia meglio ingaggiare un volto emergente – come è stato fatto con Francesco Totti interpretato da Pietro Castellitto, e c’è chi, invece, vorrebbe una grande stella del cinema impegnato a rivestire i panni dello sportivo serbo.

Ecco, quindi, che al momento il nome più gettonato sembra essere quello dell’attore Pierfrancesco Favino, che ha alcune caratteristiche importanti che lo accomunano all’allenatore del Bologna: hanno la stessa età, lui 51 anni, Mihajlovic 52, e gli stessi lineamenti del viso molto decisi e marcati.

Chi è Sinisa Mihajlovic?

La carriera di Sinisa Mihajlovic ha avuto inizio quando ha cominciato a giocare nelle giovanili del Borovo, poi il trasferimento alla Stella Rossa e nel 1992 quello in Italia, entrando a far parte della squadra della Roma. Nel frattempo, come lui stesso ha raccontato, la guerra civile tra cittadini di etnia serba e croata scoppiata nella ex Jugoslavia, ha cambiato la sua vita:

“Anche la mia famiglia fu dilaniata. Mia madre era croata e suo fratello voleva uccidere mio padre, che è serbo. Feci trasferire i miei a Roma, ma dopo poco vollero a tutti i costi tornare in patria. Ero preoccupato, ma fiero di loro.”

La vita di Mihajlovic è continuata in Italia, dove si è affermato come uno dei giocatori più forti della Serie A: dopo aver militato nella squadra giallorossa, Sinisa ha giocato con la Sampdoria, poi con la Lazio e per finire è arrivato all’Inter. Ha sposato Arianna, ha avuto cinque figli, e poi ha scoperto di essere malato di leucemia, malattia che è riuscito a sconfiggere dopo la quale è tornato ad allenare.

Attualmente, diventato l’allenatore del Bologna, Mihajlovic ha deciso di raccontare la sua battaglia contro la leucemia nel libro autobiografico “La partita della vita”. Una storia che Fremantle – così come è stato rivelato da Di Più Tv – trasformerà in due versioni: un documentario e una fiction, proprio come successo con Francesco Totti.

Sinisa Mihajlovic, rispetto al momento in cui ha scoperto di essere malato, ha voluto raccontare le sensazioni provate allora nel suo libro, mostrando un grande coraggio e un dolore non ancora sopito:

“Fu un giorno terribile, ma sapevo che sarei riuscito a vincere anche quella battaglia”.

E così ha fatto, riuscendo a sconfiggere la sua terribile malattia. Voi cosa ne pensate, chi vedreste bene a recitare nel ruolo di Mihajlovic? Aspettiamo i vostri commenti…