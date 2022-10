Oggi Venerdì 21 Ottobre è uscito ufficialmente il nuovo singolo di Elisa ed è intitolato “Set the tone”.

La canzone era già stata presentata in anteprima all’interno del tour europeo della cantante friulana e sarà infatti presente nel secondo volume dell’album “Back To The Future Live”.

La carriera di Elisa vive un periodo molto prolifico: dopo un’estate di successi tra il tormentone “Litoranea” e la collaborazione più recente con Jovanotti nel brano “Palla al centro”, la cantante triestina sta infatti lanciando l’ambizioso progetto con l’album “Back To The Future Live”, diviso in tre volumi e in rilascio a partire dal 16 Settembre con cadenza mensile.

A sorprendere è soprattutto la voglia di sperimentare di Elisa. Un desiderio di provare cose nuove che si sente forte e chiaro in “Set the Tone”, l’inedito scelto per lanciare l’ambizioso progetto.

L’ultimo capitolo dell’album verrà rilasciato in Novembre e sappiamo già che sarà una riproposizione di uno dei live d’apertura a Verona più un inedito, presumibilmente ripreso tra quei brani che non erano riusciti a trovare spazio nel suo ultimo album.

“Set the tone”, appartiene a questa trilogia artistica, ed è anch’essa prodotta da Universal Music Italia.

Il significato di “Set the tone” di Elisa

Questo inedito ci mostra un’Elisa divertita e pienamente a suo agio in un sound da anni Ottanta e Novanta. In questo stile emerge la passione della cantante per Micheal Jackson, generando un mix che probabilmente nessuno dei suoi fan della prima ora avrebbe mai immaginato di poter sentire.

“Set the Tone” è diametralmente opposto a “Silent Song”, canzone inedita che era contenuta nel primo capitolo di “Back To The Future Live”. In quella canzone Elisa appariva in una versione più intima, con uno stile più vicino ai suoi esordi in cui la sua voce svettava su un arrangiamento volutamente povero e delicato.

Il nuovo brano invece è stato scelto per dare una ventata di novità di stile e musica all’interno di un album formato da brani che conosciamo benissimo.

La traduzione di “Set the tone” di Elisa

Se la notte ti trova sveglio

Non aspetterai

Lo strapperai

Perché è il tuo momento di brillare

Quando la notte ti trova sveglio

Andrai a prenderlo

Perché lo sai meglio

Non c’è bisogno di dirlo due volte

Se la notte ti trova sveglio

Perché sei senza fiato

Sei così implacabile

Può vederlo nei tuoi occhi

Voglio farli muovere

Sì, li fai andare

Perché è un tuo diritto

Sembra proprio una preghiera, ah-ah

Il corpo ti scuoterà

Ti scuoterò, proprio ora

Il corpo ti scuoterà

Ti lascerò tremare a terra

Il corpo ti scuoterà

Ti scuoterò, proprio ora

Il corpo ti scuoterà

Ti lascerò tremare a terra

Dì a tutti come impostare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

[Se ne hai bisogno,] lascia le luci accese

Le luci accese, le luci accese

Tutti, venite a dare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Fatti un posto dove riposare le tue ossa

Riposa le tue ossa, riposa le tue ossa, ah-ah

Quando tutto si spegne

Sei ancora più in alto

Sei ancora in fiamme

Perché sei un amico perfetto

Voglio tenerli in movimento

Sì, li fai girare

Perché è un tuo diritto

Sembra proprio una preghiera, ah-ah

Non c’è vergogna per il corpo

Non c’è nessun bullismo in questo momento

Lo eleverò

Cerca di lasciare i tuoi demoni a terra

Nessuno sta governando

Niente scuola in questo momento

Nessuna mente abusare, giudicare, predicare

Lascia che ti mostri come

Dì a tutti come impostare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Se ne hai bisogno, lascia le luci accese

Le luci accese, le luci accese

Tutti, venite, date il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Fatti un posto dove riposare le tue ossa

Riposa le tue ossa, riposa le tue ossa, ah-ah

(Ti scuoterò con il corpo)

(Ti scuoterò)

(Ti scuoterò con il corpo)

Lasciati tremare per terra

(Ti scuoterò con il corpo)

(Ti scuoterò)

(Ti scuoterò con il corpo)

Ti lascerò tremare a terra

Dì a tutti come impostare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Se ne hai bisogno, lascia le luci accese

Le luci accese, le luci accese

Tutti, venite, date il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Fatti un posto dove riposare le tue ossa

Riposa le tue ossa, riposa le tue ossa

Dì a tutti come impostare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Tutti, venite, date il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Dì a tutti come impostare il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Tutti, venite, date il tono

Imposta il tono, imposta il tono

Fatti un posto dove riposare le tue ossa

Riposa le tue ossa, riposa le tue ossa, ah-ah

Hai già ascolato “Set The Tone” di Elisa? Scrivi cosa ne pensi!