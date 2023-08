All’inizio degli anni 2010, Seth MacFarlane aveva pianificato un reboot de “I Flintstones”, uno dei cartoni animati più amati di tutti i tempi.

MacFarlane era considerato uno dei critici culturali più importanti della sua generazione con altri cartoni come “I Griffin” , “The Cleveland Show” e “American Dad!” aveva essenzialmente il monopolio sugli spettacoli animati per adulti più popolari, e avrebbe dovuto ospitare gli Academy Awards e dirigere il suo primo film teatrale. La reputazione di MacFarlane però è venuta meno negli ultimi anni, poiché il suo umorismo, un tempo sovversivo, è ora diventato più comune.

I Flintstones sono stati un punto fermo dell’intrattenimento popolare sin dagli anni ’60. Lo spettacolo della Hanna-Barbera Productions segue le disavventure di Fred Flintstone con sua moglie Wilma e la figlia Pebbles, e i loro vicini Barney e Betty. Nonostante sia finita nel 1966, la sitcom animata ambientata nell’età della pietra è stata riavviata e ampliata con molti sequel, spin-off e film per la televisione.

Anche se il film di Brian Levant del 1994 con John Goodman e Rick Moranis era stato un fallimento, la popolarità dei Flintstones non era diminuita minimamente. Anche coloro che non avevano mai visto un singolo episodio dei Flintstones o uno qualsiasi dei suoi spin-off probabilmente potevano nominare i personaggi principali e l’ambientazione dello spettacolo a memoria.

Dato che i Flintstones si erano consolidati per sempre nella coscienza pubblica, un potenziale riavvio da parte di un nuovo artista radicale che potesse attrarre le generazioni più giovani con la loro sensibilità moderna sarebbe stata una priorità assoluta per i titolari dei diritti dei Flintstones.

MacFarlane non ha mai taciuto riguardo alla sua ammirazione per i Flintstones , definendoli una delle principali influenze sulla sua maturazione artistica da bambino. È stato annunciato per la prima volta nel 2011 che MacFarlane avrebbe diretto una nuova versione della serie che, secondo lui, aveva un ” vantaggio dei Simpson della metà degli anni ’90” . Tuttavia, ha rassicurato i fan che, nonostante la sua sensibilità moderna, la serie stessa non conterrebbe l’umorismo offensivo per cui era diventato famoso.

MacFarlane era infatti evidentemente fiducioso nel potenziale della serie, anche la Fox Entertainment era altrettanto fiduciosa nel nuovo riavvio e aveva annunciato una finestra di rilascio nel 2013.

La fiducia della Fox Entertainment nella serie era così forte che riuscì a combattere la Warner Bros. in una trattativa sui diritti durata due anni sulla nuova sede dello show. Il presidente della Fox Entertainment Kevin Reilly però non si è trovato infatuato di ciò che MacFarlane aveva in mente. Data la notorietà di MacFarlane, il suo progetto doveva essere degno della grande eredità dello spettacolo.

Sebbene gli fosse stata data la possibilità di iniziare a sviluppare una nuova versione della sceneggiatura pilota, MacFarlane fu anche sommerso da altri progetti nel 2012. Stava per rilasciare Ted , il suo debutto alla regia cinematografica, e stava sviluppando lo spettacolo scientifico Cosmos scegliendo di mettere da parte i Flintstones per concentrarsi sugli altri suoi progetti.

