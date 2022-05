Ieri, venerdì 27 maggio 2022, è stato rilasciato “RAP“, quarto brano del progetto milanese Seven 7oo Mixtape al quale hanno partecipato Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Keta e Kilimoney.

Significato della canzone

Come gli altri brani di Seven 7oo Mixtape, anche “RAP” è come una fotografia della società attuale e di tutti i suoi problemi.

Testo della canzone

Yo

Yo

Vengo da un sistema dove tu non puoi fallire

La vita è come un tunnel, devi arrivare alla fine

Questa merda scorre dentro il sangue come adrenalina

Quattro arabi su un Benz ti fan fare una brutta fine (Yo)

Chiedilo al mio dawg come stava al Beccaria

Ti becchiamo nel tuo blocco poi preghi l’Ave Maria

Giriamo di notte affiliati con energia Il mio negro usa Waze, non ci becca la polizia

Se risponde al telefono lui non ti dice: “Pronto”

Sarò così ricco che sto blocco me lo compro

Una combo oltreoceano per chiudеre un accordo

C’è chi parla troppo e pure chi non lo fa proprio

Ho visto amiciziе sgretolarsi come cenere

Ho visto mia madre piangere tutte le sere

Ma non ho mai visto i miei nemici nel quartiere

Una scelta sbagliata nella vita può decidere

Come una carezza data sul tuo volto fragile

Non ero colpevole, ma tu non puoi capire

Quanto ho corso per togliermi da ste vipere

Non lo sai mai chi hai davanti

Se uno che fa i fatti o se fa bla bla

Se uno è un vero amico o quando ti giri e ti sparla

La mente è una gabbia quindi scegli tu se chiuderla

Scegli come viverla

Quelli come me, ah, ah

Puntano al milione on le cattive o le buone

Baby. come va?

Siamo su una supercar

La tua mano è con la mia

Mentre le ruote sgommano

Io ho passato mille traumi, non puoi farmi timore

Balzavo sempre scuola per gli sbalzi d’umore

Mio zio è morto di tumore ma ogni tanto lo rivedo

Le parole del dottore io tutt’ora non ci credo

Nel mio cuore c’è una crepa

Scrivo le emozioni, sono una giovane capra

Stella come Youngstar

Non mi dire basta io domani non ti chiamo

Non parlar di cash perché dopo litighiamo

Sparatorie dentro al blocco, no armi giocattolo

La perif non è un gioco, le madri a casa piangono

Il picciotto fa un pucciotto, si è impacciato in un casino

Natale non esiste perché qui non c’è un camino

Una scelta sbagliata nella vita può decidere

Come una carezza data sul tuo volto fragile

Non ero colpevole, ma tu non puoi capire

Quanto ho corso per togliermi da ste vipere

Quelli come me, ah, ah

Puntano al milione on le cattive o le buone

Baby. come va?

Siamo su una supercar

La tua mano è con la mia

Mentre le ruote sgommano

Quelli come me, ah, ah

Quelli come me, ah, ah.

–

Vi è piaciuto questo brano? Ditecelo nei commenti!