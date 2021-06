Il cast del revival di Sex and the City, che come vi abbiamo già informato avrà come nuovo titolo And Just Like That…, continua ad allargarsi! Contro ogni previsione, infatti, visti i dinieghi iniziali, altri quattro attori della serie originale torneranno a vestire i loro vecchi panni.

Si tratta di quattro interpreti molto noti, tutti uomini, ovvero: Willie Garson (Se solo fosse vero, Innamorarsi a Manhattan, White Collar), David Eigenberg (The Mothman Prophecies – voci dall’ombra, Around the Bend, Chicago Fire), Evan Handler (Ransom – Il riscatto, Taps – squilli di rivolta, Californication) e Mario Cantone (Un topolino sotto sfratto).

Gli attori, in tutte e sette le stagioni di Sex and the City e nei due film che ne sono seguiti, hanno interpretato rispettivamente i ruoli di Stanford Blatch, l’amico del cuore dalla vita sentimentale sfortunata di Carrie Bradshaw (l’attrice Sarah Jessica Parker), Steve Brady meglio conosciuto come il marito ritrovato di Miranda Hobbes (interpretata da Cynthia Nixon), Harry Goldenblatt ovvero il paziente marito di Charlotte York (a cui continuerà a dare il volto l’attrice Kristin Davis) e Anthony Marentino, lo stilista e personal shopper delle ragazze, nonché amico fidato di Charlotte e, nei film, fidanzato di Stanford Blatch.

Il ritorno a Sex and the City

Nonostante continui da parte di molti telespettatori, soprattutto dai fan storici dello show, l’idea che questo revival di Sex and the City potrebbe essere un bluff e un’operazione che comunque non andava fatta, pian piano stanno accettando di ritornare nello show quegli interpreti che, insieme alle quattro ragazze, adesso diventate tre vista l’assenza di Samantha Jones, l’iconica protagonista interpretata dall’attrice Kim Cattrall, hanno contribuito a rendere celebre lo show di HBO.

Qualche giorno fa, infatti, la notizia del rientro dell’attore Chris Noth che tornerà anche nel revival dello show a vestire i panni dell’affascinante Mr. Big. Oggi, invece, quella che riguarda il recupero di questi altri quattro personaggi e il motivo, naturalmente, più che finalizzato alla nuova storia di And Just Like That…, è che HBO vuole convincerci che questa nuova serie meriti di essere vista.

Sarà davvero così? Per adesso questa operazione di reclutamento ha portato nella nuova serie – che a quanto affermato dai vertici di HBO Max dovrebbe discotarsi molto dalla precedente almeno per i temi trattati, più sostenibili e inclusivi -, oltre che questi quattro protagonisti secondari e l’attore Chris Noth, che tra gli uomini ha uno dei ruoli di maggiori rilievo, anche John Corbett, ovvero Aidan Shaw, altro fidanzato di Carrie Bradshaw (non ancora confermato ufficialmente da HBO).

L’attore Willie Garson è Stanford Blatch in Sex and the City

I ruoli in Sex and the City dei personaggi

Nella serie madre Willie Garson, è appunto Stanford Blatch, l’amico gay di Carrie Bradshaw, che lavora come agente di talenti. Paragonabile alla bionda giornalista come gusti in quanto a moda e abbigliamento, è l’unico personaggio secondario cui talvolta il telefilm dedica una storia e rappresenta il punto di vista di un omosessuale circa sesso e amore. Stanford è un personaggio altamente stereotipato: basso, sovrappeso e quasi calvo, veste in maniera molto elegante, spesso però con abiti dal colore sgargiante, ed usa un linguaggio elegante e raffinato.

Steve Brady (David Eigenberg), invece, è un barista che conosce Miranda Hobbes in un bar, un giorno in cui la donna aspettava Carrie e litigava con lei al cellulare. La storia tra i due sembrava non avere alcun futuro, e invece cominciano una relazione, troncata a causa di stili di vita troppo differenti. Un secondo tentativo fallisce, ma Miranda e Steve rimangono comunque molto legati, tanto che lei gli sta vicino quando lui affronta una difficile operazione per un cancro al testicolo. Dopo un’ultima notte d’amore Miranda rimane incinta, ma decide di non mettersi con Steve, che si fidanza con Debby; al primo compleanno di Brady, però, i due si dichiarano amore e successivamente si sposeranno.

Harry Goldenblatt (Evan Handler) è l’avvocato che aiuta Charlotte con le pratiche per il divorzio dal primo marito, il pefetto ma problematico Trey Mac Dougal (interpretato dall’attore Kyle MacLachlan). Harry è calvo, sudaticcio ed estremamente peloso, si innamora di Charlotte dal primo istante in cui la vede. La donna cederà, dopo vari tentativi di fuga da lui nonostante ne sia innamorata, e i due avranno una storia di una notte che lentamente si trasforma in un rapporto intimo e profondo, di stima e fiducia. Harry è ebreo, e Charlotte per amore decide di convertirsi per poterlo sposare. Nel primo film la donna, che ormai non nutriva più speranze di poter avere figli, scoprirà di essere incinta e lei e Harry avranno una bambina che chiameranno Rose.

Anthony Marentino (Mario Cantone), uno dei personaggi secondari più divertenti dello show, è l’amico gay di Charlotte che la donna ha modo di conoscere quando organizza il suo primo matrimonio. Lo conosce tramite Samantha e, anche dopo il matrimonio, l’amicizia tra i due continua, sempre più forte, e spesso lui si ritrova a consolarla e offrirle un po’ di sostegno. Ha sempre covato odio per Stanford (per bruttezza lo ha paragonato all’attore Danny DeVito), per quanto non si abbia modo di capirne il motivo, per poi però decidere di sposarlo nel secondo film ispirato alla serie.

And Just Like That... guadagnerà pubblico con queste consolidate presenze nel cast?

Torneranno, dunque, questi quattro personaggi molto amati: Anthony e Steve, i migliori amici di Charlotte e Carrie che si sono sposati in Sex and the City 2; lo storico interesse amoroso di Miranda Steve Brady, poi diventato suo marito dopo la nascita di un figlio; e Harry Goldenblatt, l’avvocato che ha aiutato Charlotte a divorziare dal primo marito e poi si è innamorato di lei.

Il produttore esecutivo Michael Patrick King dello show, che ha ha scritto, diretto e prodotto entrambi i film basati sulla serie televisiva, tramite un comunicato ufficiale, si è detto soddisfatto del ritorno di Willie Garson, David Eigenberg, Evan Handler e Mario Cantone, dichiarando che:

“Tutti in And Just Like That… sono entusiasti di poter continuare le trame di questi amati personaggi di Sex and the City con gli attori che li hanno resi così adorabili

E voi cosa pensate di questa scelta? Credete che riunire il cast della vecchia serie farà sì che And Just Like That… sia già di per sé un prodotto di sicuro successo? Diteci la vostra nei commenti!