“Sex Education” è una delle serie più amate di Netflix degli ultimi anni: distribuita su questa piattaforma di streaming a partire dal 2019, è stata accolta fin da subito molto positivamente dalla critica, riscontrando un notevole successo soprattutto presso il pubblico giovane.

Dopo tre stagioni dal suo avvio, adesso i tanti fan della serie sono in attesa del nuovo tranche di episodi che, secondo le indiscrezioni, saranno anche gli ultimi, quelli a cui è affidato il compito di porre una degna conclusione all’opera.

Qualche giorno fa, Netflix stesso ha fornito maggiori informazioni in merito alla quarta stagione, affermando in primo luogo la sua data di uscita: nulla di certo, al momento, ma il periodo per cui essa è prevista è l’autunno del 2023.

Oltre a ciò, la quarta stagione di “Sex Education” comporterà anche alcuni cambiamenti a livello di casting: se infatti alcuni volti noti hanno abbandonato la serie per dedicarsi ad altro, come ad esempio Patricia Allison (Ola) e Simone Ashley (Olivia), negli episodi che prossimamente approderanno su Netflix conosceremo nuovi personaggi interpretati da altrettanti nuovi attori e attrici.

Tra questi, citiamo Jodie Turner-Smith, che già abbiamo visto in film quali “White noise” e “Murder mystery 2” e in serie televisive come “True blood“, ma anche Dan Levy (“Stage fight“, “Non ti presento i miei“, “Modern family“) e Thaddea Graham (“Gli irregolari di Baker Street“, “Doctor Who“).

Accanto a queste new entry, però, ovviamente vedremo anche molti personaggi che già abbiamo imparato ad amare nel corso delle precedenti tre stagioni della serie, ma forse in un’ambientazione nuova. Chissà. Non ci resta che aspettare quest’autunno.

E voi? Siete curiosi di vedere quali novità porterà con sé la quarta stagione di “Sex Education”? Diteci le vostre opinioni in merito nei commenti!