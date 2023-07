Anche la serie Netflix di successo “Sex Education” sta ormai per giungere alla sua legittima conclusione; la quarta stagione sarà infatti l’ultima.

In realtà, secondo quanto affermato dalla creatrice Laurie Nunn, la serie sarebbe dovuta proseguire oltre, ma è poi intervenuta una presa di coscienza fondamentale, come dichiarato da lei stessa: “episodio dopo episodio, è diventato sempre più chiaro che le storie dei personaggi stavano giungendo a termine, e io ne sono rimasta contenta, perché ho raccontato tramite il loro percorso di vita e di crescita tutto ciò che volevo dire“.

Un altro intervento è poi pervenuto direttamente da Netflix, che ha rassicurato i tanti fan della serie promettendo che Sex Education 4 non li lascerà affatto delusi, ma anzi sarà piena di lacrime, risate, amori, amicizie, vecchie e nuove relazioni.

Qui di seguito, dunque, andiamo ad analizzare meglio cosa ci dobbiamo aspettare da Sex Education 4, concentrandoci in particolare sulla trama, la data di uscita e il trailer.

Di cosa parlerà Sex Education 4?

La quarta stagione di Sex Education è ambientata tre mesi dopo la conclusione della terza: vediamo i nostri amati studenti dell’ormai chiuso Mordale alle prese con un nuovo evento, ovvero l’inizio della loro vita presso il Cavendish Sixth Form College, che sin da subito si presenta totalmente diverso rispetto al loro liceo precedente.

Intanto, negli Stati Uniti, Maeve segue con gioia le lezioni presso la Wallace University.



Oltre ai protagonisti di sempre, da Asa Butterfield ad Emma Mackey, faranno la loro comparsa nel corso della quarta stagione anche altri attori e attrici, quali Dan Levy, Marie Reuther, Thaddea Graham, Lisa McGrillis e Jodie Turner Smith.

Confermata la data di uscita di Sex Education 4

Veniamo ora ad un altro punto saliente: quando potremo vedere la quarta stagione di Sex Education?

Ebbene, la risposta a questa domanda è giunta solo pochi giorni fa, per la gioia dei tanti fan: la data di uscita di Sex Education è fissata per il prossimo 21 di settembre.

Poco più di due mesi, dunque, e torneremo ad immergerci nella spesso travagliata quotidianità di Otis, Maeve, Eric e di tutti gli altri personaggi che rappresentano la vera e propria forza della serie.

Sex Education 4, il trailer

Vi lasciamo qui di seguito il trailer ufficiale di Sex Education 4:

Il trailer si concentra in particolare sul primo approccio di Otis al nuovo liceo… e no, la sua presentazione non è delle migliori, generando comici quanto strani fraintendimenti.

Diamo poi un’occhiata veloce anche agli altri protagonisti, ognuno alle prese con la propria vita e le proprie esperienze.

Voi che ci dite? Siete contenti che Sex Education stia per tornare? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti!