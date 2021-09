Sex Education è la serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 e che ha all’attivo, per il momento, tre stagioni. Molto amata dal pubblico, anzi possiamo affermare che è tra le serie tv di Netflix più amate in assoluto con i telespettatori che seguono con interesse le vicende di Otis e di Maeve.

Il 17 settembre è uscita la terza stagione dopo quasi un anno di attesa dopo la seconda e durante l’evento globale TUDUM di Netflix (durante il quale Jennifer Aniston ed Adam Sandler hanno rivelato che vi sarà il sequel di Murder Mystery) è stato annunciato l’arrivo della quarta stagione di Sex Education. La nuova stagione è attesa per la metà del 2022, precisamente per giugno se tutto andrà secondo i piani. A quanto pare, però, sarà l’ultima e se da una parte vi è la felicità da parte del pubblico per il nuovo capitolo in arrivo, dall’altra vi è la tristezza perché la fine si avvicina. Ma d’altronde la sceneggiatrice Laurie Nunn lo ha sempre affermato:

“Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all’università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti”.

La domanda che i fan ora si pongono è se nella quarta stagione ci sarà ancora Maeve Wiley. La terza stagione è finita con la sua partenza per l’America, ma non sappiamo se tornerà per riprendere la sua intesa con Otis trasformando così il suo addio in un arrivederci o se il suo addio sarà definitivo.

E tu segui Sex Education? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!