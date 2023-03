Sex/Life è una serie tv degli Stati Uniti che è stata creata da Stacy Rukeyser e che si basa sul romanzo 44 Chapters About Men di BB Easton. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel giugno 2021 ed, al momento, ha all’attivo due stagioni composte da otto episodi ciascuna.

Il secondo capitolo è arrivato proprio oggi sulla famosa piattaforma di streaming. La serie tv ci racconta la storia di Billie Connelly, una moglie ed una madre che intraprende un viaggio nella memoria e dove il suo passato da ragazza ribelle ed il suo presente da donna per bene si scontrano. Intrighi, malintesi, paure, passione ed amore sono gli ingredienti fondamentali del primo capitolo di Sex/Life con Cooper pronto a fare il possibile per rendere più passionale la sua storia d’amore con la moglie, ma che tuttavia si è conclusa con un finale aperto: Billie che, nonostante tutto, si presenta a casa di Brad pronta a vivere un’avventura di una notte con lui sottolineando, però, che non ha nessuna intenzione di lasciare il marito e la sua famiglia. Un finale che ci ha lasciato con il fiato sospeso anche perché, nel frattempo, Cooper aveva attiva la localizzazione della moglie ed ha visto che lei si stava recando a casa di Brad.

Adam Demos e Sarah Shahi sul set di Sex/Life

Ed anche nella seconda stagione di Sex/Life le sorprese non mancheranno e saranno in grado di tenere con il fiato sospeso il pubblico che ama questa serie che è stata anche apprezzata dalla critica. Nel secondo capitolo di Sex/Life troviamo Billie alle prese con la sua vita sentimentale sempre più complicata: il matrimonio con il marito è ormai quasi giunto al capolinea, ma anche con Brad è ferma. I due uomini continuano ad essere presenti nella vita di Billie che, nel frattempo, si guarda intorno ed ha già messo gli occhi su un altro uomo. Come accade sempre alla fine di una nuova stagione, è chiedersi se ci sarà o meno una terza stagione di Sex/Life. Al momento non sono ancora arrivat conferme ufficiali da parte di Netflix, tuttavia la risposta pare essere più positiva che negativa visti gli ottimi risultati ottenuti e, come sappiamo, Netflix è alla costante ricerca di titoli di successo su cui puntare.

D’altronde è sufficiente pensare che la seconda stagione di Sex/Life è stata confermata dopo tre mesi dall’uscita della prima, quindi i tempi sono abbastanza lunghi. Pare molto probabile, a questo punto, che avremo un terzo capitolo dove potremo continuare a seguire la vita sentimentale di Billie anche se, ovviamente, sarà necessario del tempo. Sono passati quasi due anni tra il primo ed il secondo capitolo e, probabilmente, sarà la stessa finestra temporale che ci separerà dalla terza stagione. Nessun problema per gli appassionati della serie che pur di vedere nuovi episodi sono disposti ad aspettare ancora tanto tempo, la cosa più importante è poter continuare a seguire le avventure di Billie e vedere cosa combinerà la donna.

E tu hai già visto la seconda stagione di Sex/Life? Ti piacerebbe se ci fosse un nuovo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!