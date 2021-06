Netflix è pronta a lanciare un nuovo show che fa discutere ancor prima di essere mandato in onda! Si tratta di Sex/Life, nuova serie del colosso streaming, che ha appena lanciato il trailer ufficiale italiano della provocante e provocatoria storia che racconta le avventure amorose e sessuali, di una donna alla riscoperta del desiderio.

Il nuovo dramedy ha come protagonista Sarah Shahi, attrice e modella statunitense di origini iraniane e spagnole, nota principalmente al pubblico televisivo per aver interpretato i personaggi di Carmen de la Pica Morales, Kate Reed e Samen Shaw, rispettivamente nelle serie televisive The L Word, Fairly Legal e Person of Interest.

Trascorsi di tutto rispetto, quindi, per l’attrice che è la protagonista di una serie pronta a raccontare le vicissitudini amorose di una donna che vuole ritrovare non solo se stessa, ma anche e soprattutto la sua femminilità e il rapporto con il proprio corpo e con la sua sessualità.

Sex/Life è una serie per ritrovarsi o per perdersi definitivamente?

La nuova serie Netflix è un dramedy sensuale e poco censurata, che segue la storia di una moglie, ovvero Sarah Shahi, che cerca di rivivere il suo passato sensuale ed emozionante scrivendo un diario. A cosa la porterà questo esperimento? L’aiuterà a ritrovare se stessa, oppure a perdersi ancora di più e ad allontanarsi dalla sua vita attuale?

Il trailer mostra la ormai madre e casalinga Billie Connelly mentre rivive i ricordi della sua vita passata a New York City, come se fossero apparteneti a un’altra vita. E, insieme a quei ricordi, è inevitabile per lei pensare all’uomo che le ha spezzato il cuore. Per questo motivo, per non farsi fagocitare dal passato, la donna decide di esorcizzare quella storia scrivendo un diario, ma le cose si complicano quando suo marito trova quelle pagine scritte, che esprimono un evidente disprezzo per il suo matrimonio.

La trama e il cast di Sex/Life

La serie si concentra per l’appunto su Billie Connelly (l’attrice Sarah Shahi), una donna che non è sempre stata la moglie e la madre di periferia perfetta che è diventata. Prima di sposare l’affettuoso e affidabile Cooper, l’attore Mike Vogel (La battaglia dei sessi, Under the Dome, The Brave) e di trasferirsi nel Connecticut, Billie era una ragazza ribelle con uno spirito libero che viveva a New York City con la sua migliore amica Sasha – l’attrice Margaret Odette (Sleeping with Other People, How to Make Love to a Black Woman, Boogie), tra lavoro duro, divertimento e sregolatezza.

Stanca di doversi prendere cura dei suoi due figli piccoli e provando nostalgia per il passato, Billie inizia a scrivere un diario e a fantasticare sulle sue avventure con l’ex fidanzato sexy Brad – l’attore Adam Demos (Janet King, Unreal, Falling Inn Love) -, una delusione amorosa che non ha mai superato. Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, e non avrebbe mai affrontato tali dubbi se suo marito non avesse trova il suo diario, mettendola con le spalle al muro rispetto ai suoi sentimenti.

La verità sul passato di Billie innescherà in questo modo una rivoluzione sessuale nella sua vita matrimoniale o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle, proprio con quello stesso uomo che l’ha fatta tanto soffrire in gioventù? Brad, infatti, le ha certamente spezzato il cuore ma lei non può negare di provare ancora qualcosa nei suoi riguardi.

Sex/Life è ispirata al libro 44 Chapters About 4 Men di B.B. Easton ed è stata creata da Stacy Rukeyser. Patricia Rozema, Jessica Borsiczky, Samira Radsi e Sheree Folkson hanno diretto tutti gli otto episodi della prima stagione.

Sex/Life sembra anche prendere spunto da alcune altre serie Netflix che condividono temi simili, tra cui What/If e Firefly Lane. La serie debutterà il 25 giugno sul canale in streaming.