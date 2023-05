Vito Ventura, da tutti noi conosciuto come Shade, è un rapper di Torino classe 1987. Cresciuto da sempre con l’amore per la musica, la svolta arriva nel 2015 quando ottiene un contratto con la Warner Music Italy e pubblica il suo primo album in studio dal titolo Mirabilansia decidendo di lasciarlo disponibile fin da subito per il download gratuito, scelta molto amata dal pubblico. Nel giro di poco tempo riesce a farsi conoscere sempre di più grazie al suo carattere ed al suo talento. Infatti ha all’attivo dodici dischi di platino.

Voce di brani come Irraggiungibile, La hit dell’estate, Senza farlo apposta, Bene ma non benissimo, Amore a prima Insta, Mai una gioia fino a Severo ma giusto ed Odio le Hit Estive. Ed oggi Shade torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo Per sempre mai che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta Shade non sarà da solo, ma nel nuovo singolo duetta con Federica Carta. Si tratta della terza collaborazione tra gli artisti dopo Irraggiungibile e Senza farlo apposta, collezionando 4 dischi di platino ed oltre 100 milioni di stream. A tal proposito, Shade afferma che:

“In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”.

E Federica Carta, da parte sua, risponde che:

“La stima che proviamo l’uno per l’altra, umanamente e artisticamente, ci ha portato a supportarci in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano ricongiunte in questo anno per me molto importante”.

I cantanti Shade e Federica Carta

Il significato di Per sempre mai

Per sempre mai, il nuovo singolo di Shade e Federica Carta, è una canzone che parla di un amore che è nato in discoteca, ma che poi è entrato in crisi perché la coppia non riesce ad andare oltre. Un brano che non deve essere per forza considerato un tormentone estivo, ma che secondo Shade è una canzone senza stagione. Le sonorità del brano sono tipiche dell’inizio degli anni Duemila che rendono Per sempre mai una canzone fresca e coinvolgente pronta a far ballare ed a far divertire tutti.

Nel frattempo Shade continua ad essere protagonista del suo tour che lo sta portando in giro per l’Italia e non solo. Domani, infatti, sarà presente al Sun Valley Festival di Malvaglia in Svizzera per poi fare ritorno in Italia ed esibirsi a Teramo, a Ricci (CB), a San Giovanni di Sassari (SS), a Canale (CN) ed a Spinazzola (BT). E chi lo sa, magari Federica Carta lo raggiungerà sul palco per cantare la nuova hit insieme davanti il pubblico per ballare tutti insieme sulle note di Per sempre mai.

