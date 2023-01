Vito Ventura, da tutti noi conosciuto come Shade, è un rapper d Torino classe 1987. Fin dalla più tenera età si è appassionato al mondo della musica, soprattutto al mondo dell’hip hop ed infatti ha iniziato a partecipare a diverse competizioni fino ad arrivare a vincere la selezione piemontese del Tecniche Perfette.

Da quel momento ha inizio la sua carriera che lo ha portato, in breve tempo, a diventare uno dei nomi più amati nel panorama della musica italiana tanto da essere definito il Re del Freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Voce di brani che fanno ballare, ma anche riflettere come Irraggiungibile, La hit dell’estate, Tori Seduti, Autostop, Bene ma non benissimo Allora ciao fino ad Amore a prima insta ed Odio le hit estive. Ed oggi Shade è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Pendolari che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva dopo Tori Seduti, il singolo che lo ha visto duettare con Jax.

Primo piano di Shade

Il significato di Pendolari

Siamo abituati a ballare con le canzoni di Shade, invece con il suo nuovo singolo Pendolari preparatevi a provare nuove emozioni. Si tratta, infatti, di un brano ricco di emotività e di riflessioni il tutto con un tono intimo. Il brano racconta la storia, tramite un parallelismo, di un uomo che fa il pendolare ed il suo ritorno dopo una giornata faticosa ed un uomo innamorato che non vede l’ora di oter tornare tra le braccia della persona amata. In Pendolari Shade ci fa capire che casa non deve coincidere per forza con un luogo fisico, ma molto spesso casa è una realtà astratta e può corrispondere ad una persona. A tal proposito, il rapper rivela che:

“Il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d’amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata. Per pendolare, infatti, casa non coincide solo con un luogo, ma spesso e volentieri con una persona. In una relazione, soprattutto, casa per qualcuno è la propria metà”.

E tu sei un fan di Shade? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Pendolari? Ti aspettiamo nei commenti!