Vita di coppia deludente? Relazioni infelici? Senso di trascuratezza? Tutti elementi che troviamo ancora una volta nella nuova canzone di Shakira che segue la sua ultima pubblicazione, “Acrostico“: il brano in questione, in uscita oggi 30 giugno 2023, si intitola “Copa vacía“, è di genere pop-reggaeton ed è frutto della collaborazione tra la cantautrice colombiana e Manuel Turizo, anche lui cantante proveniente dalla Colombia.

Nel videoclip ufficiale della canzone, vediamo la stessa Shakira nelle vesti di una splendida sirena dai lunghi capelli rosa che attende impaziente l’arrivo del suo principe azzurro, rappresentato proprio da Turizo.

Ora però passiamo ad analizzare meglio il significato e la traduzione del testo di “Copa vacía“.

Significato di “Copa vacía”

Come accennato in precedenza, “Copa vacía” è una canzone d’amore sofferto, in cui Shakira accusa il proprio partner di non dedicarle il giusto tempo e le giuste attenzioni, sempre impegnato com’è nei propri affari e con le mani costantemente sul telefono. Lei però non perde le speranze, cercando di sedurlo.

Traduzione del testo

[Verso 1: Shakira]

Vedi? Così

Di questo passo non riesco ad andare avanti

Non so cos’altro fare

Per ottenere di più da te

Perché non vuoi quando voglio io?

Sei più freddo di gennaio

Chiedo calore e tu non mi dai altro che ghiaccio, oh, oh

[Ritornello: Shakira]

Ho avuto sete di te per tanto tempo, non so perché

Mi è rimasta la voglia di saperne di più, ho voglia di bere da una coppa vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Mi resta voglia di più, voglia di bere da una coppa vuota, ah, ah, ah

[Verso 2: Shakira]

Sei sempre occupato con così tanti affari

Ti farebbe bene, amore mio, un po’ di svago

Rilassati qui, sul divano, e dammi la tua attenzione

Oh, oh-oh-oh

Non c’è bisogno di essere un poeta per allietare il mio orecchio

Metti giù il telefono, usa le tue mani con me

So che sei sexy, ma io sono più sexy di te

Oh

[Ritornello: Shakira]

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Mi è rimasta voglia di più, voglia di bere da una coppa vuota, ah

[Verso 3: Manuel Turizo, Shakira]

Come se non provassi nulla

Ora mi guardi in modo così diverso

E sto nuotando controcorrente

Mi hai portato per strada a cercare

Con che cosa riempire questo vuoto che sento

Non sono un meccanico, ma cerco di aggiustarlo e non funziona

Cerco di rianimare un cuore che non vuole reagire

Non voglio provare con qualcun altro

[Ritornello: Manuel Turizo, Shakira]

È da un po’ di tempo che ho sete di te, non so perché

Ho sete di te da un po’ e ho voluto bere da una coppa vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Mi è rimasta voglia di più, voglia di bere da una coppa vuota, ah, ah, ah, ah

[Ponte: Shakira, Manuel Turizo]

I tuoi baci sono come acqua salata

Bevo e niente mi calma

Ti aspetto e mi deludi

E non funziona così

Ma tu non vuoi quando voglio io

Sei più freddo di gennaio

Io ti do calore, ma tu sei sempre ghiaccio, oh-oh, oh-oh

[Ritornello: Shakira, Manuel Turizo]

È da un po’ di tempo che ho sete di te, non so perché

Ho voluto di più e ho voluto bere da una tazza vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Mi è rimasta voglia di più, voglia di bere da una coppa vuota, ah, ah, ah, ah

[Outro: Shakira]

Ah, ah, ah, ah

Ehi, ehi, ehi.

–

