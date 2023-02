Dopo il successo di “Music session #53” che ha fatto molto discutere, Shakira torna con un nuovo brano incentrato sugli ex, questa volta coalizzata con la cantante Karol G: stiamo parlando di “TQG“, acronimo che sta per “Te quedo grande“, ovvero letteralmente “è diventato grande”.

Ad aver ispirato tale canzone sono – forse, e precisiamo forse – stati indirettamente Gerard Pique, ex marito di Shakira e Anuel AA, il cantante che era fidanzato con Karol G, ma che ora ha una nuova compagna di vita.

Il brano appartiene all’album “Manana Sera Bonito” di Shakira, pubblicato oggi, 24 febbraio 2023.

Significato di “TQG”

“TQG” racconta il mix di emozioni che seguono la fine di una relazione. Il senso di vuoto e smarrimento iniziale, il dolore per la mancanza della persona amata, ma poi anche il sollievo quando ci si rende conto di poter andare avanti senza di lei, e di riuscire a stare bene lo stesso.

Vengono però tirati in ballo anche i social network, in questa canzone, croce e delizia della nostra epoca: le due cantanti affermano infatti di aver provato delusione e rabbia quando hanno visto i loro ex pubblicare foto insieme alle loro nuove ragazze; Shakira racconta inoltre dell’ex che ancora mette like alle sue foto e le guarda le storie pubblicate su Instagram, segnale secondo lei che vuole riavvicinarla.

Proprio vero che ai social viene data tanta, troppa, importanza. E a quanto pare pure agli ex.

Traduzione del testo

[Intro: Karol G]

Chi vi ha detto che un vuoto può essere riempito da un’altra persona vi sta mentendo

È come coprire una ferita con il trucco, non puoi vederla, ma puoi sentirla

Te ne sei andato dicendo che hai dimenticato me (Hey) e ti sei trovato una nuova ragazza

Quello che lei non sa è che tu vedi ancora tutte le mie storie

[Ritornello: Karol G & Shakira]

Baby, cosa c’è, non lo hai digerito?

Perchè mi stai cercando, se sai che non ripeto gli errori (Hey, papà)

Di’ alla tua nuova bambina che non sono in competizione con gli uomini

Non voglio più sparate

Ma almeno ti ho reso bello

[Verso 1: Shakira]

Vederti con la nuova mi ha fatto male (mi ha fatto male)

Ma sono già per conto mio

Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato

Ed è per questo che ti senti offeso

Che anche la vita è migliorata per me

Non sei più il benvenuto qui

Ho visto cosa mi ha lanciato la tua ragazza

Che non mi fa nemmeno arrabbiare, rido, rido, rido

[Verso 2: Karol G & Shakira]

Non ho tempo per ciò che non è importante, ho già cambiato idea

Fare soldi come sport (Ah)

Riempire il conto, lo spettacolo, il parcheggio e il passaporto (Hey)

Sto diventando più dura, dicono, nei rapporti

Ora vuoi tornare, posso dire, mmm, sì

(Ah) ‘Calciami laggiù, sono un idiota (Ah)

Hai dimenticato che sono in un altro

E che sei diventato troppo grande per La Bichota

[Ritornello: Shakira & Karol G]

Baby, cosa c’è? Non lo hai digerito? (Ah)

Perché mi stai cercando, se sai che non ripeto i miei errori

Di’ alla tua nuova bambina che non sono in competizione con gli uomini.

Che non voglio più sparare, che almeno ti ho reso bello (Shakira, Shakira)



[Verso 3: Shakira & Karol]

Tu te ne sei andato e io ho fatto la tripla M

Più buona, più dura, più mite, più superiore

Non tornerò mai da te, sei una sfortuna

Perché ora le benedizioni stanno piovendo su di me

E tu vuoi tornare, me lo immaginavo

Mettendo like alle mie foto

Cerchi il cibo all’esterno

Dicevo che era monotonia

E ora vuoi tornare, l’avevo immaginato

E stai cercando il cibo

Sembri felice della tua nuova vita

Ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando

[Ritornello: Karol G & Shakira]

Baby, cosa c’è, non hai digerito? (Ah)

Perché mi stai cercando (Hey) se sai che non ripeto gli errori?

Di’ alla tua nuova bambina che non sono in competizione con gli uomini (Muovi il tuo culetto)

Che lei non ha una buona mano, e che almeno io ti ho reso bello

[Outro: Karol G]

O-O-Ovy alla batteria

Amore mio, è solo che sei andato così lontano

E non riesco più a vedere lontano, baby

TQM ma TQG, hahaha

Barranquilla, Medallo