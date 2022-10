“Sharm El Sheikh” è il nuovo singolo di Paky, prodotto da Timon e pubblicato nelle ultime ore dall’autore di “Salvatore”.

Il rapper arriva al nuovo singolo, che probabilmente farà da apripista al progetto Deluxe dell’album, dopo mesi di grande fervore, dalla partecipazione a tre tracce di “Botox” nell’album di Night Skinny, ma anche in “Che stai facenn” con Luchè, “Copacabana” con Rhove e “L’amore e la violenza” nel disco di Jake La Furia.

Dopo l’11 Marzo, il pubblico attendeva un nuovo singolo di Paky, che non ha tradito le aspettative: “Sharm El Sheikh”, infatti, utilizza la scala araba in un brano dalle sonorità drill. Un legame che soprattutto nell’immaginario musicale Uk, aveva già conquistato il pubblico dal 2017.

Nel nuovo singolo il rapper di Rozzano ha scalfito nella pietra la sua identità musicale, ormai, tra le più riconoscibili, anche grazie al timbro grattato e l’immaginario crudo. L’evasione, il viaggio a Sharm El Sheikh, rappresenta il premio per una vita di strada, soggetto principale dei racconti di Paky.

Il significato di “Sharm El Sheikh” di Paky

Il singolo è il racconto della vita di strada a cui Paky ci ha abituato, con sfumature sempre diverse e in cui viene sottolineato il dualismo tra le immagini cruente della città e la voglia di lasciarsi indietro la violenza in un viaggio in lidi più tranquilli.

Anche in questo brano l’intenzione di Paky è quindi quella di far scontrare l’ascoltatore con la realtà della strada attraverso le barre che scrive nonostante il titolo, quello della località turistica egiziana tra le più ambite, possa far pensare diversamente.

Nella canzone non mancano riferimenti alle sue origini, alle sue strade e alla sua Rozzano, tra feste e consueti ingressi, in dolce compagnia, nei club che contano. E poi, nel ritornello, ecco l’aggancio con il volo per Sharm El Sheikh che dà il titolo alla canzone.

Il testo di “Sharm El Sheikh” di Paky

Damme nu falafel

Volo per Sharm El-Sheikh

Shake it

Grr-pow, Timon

Damme nu falafel

Dalle mie parti ti fanno a fette, a fette

In tre sopra uno scooter

minorenni ti fanno in fretta (In fretta)

Copriti farà freddo

senza giubbotto e senza felpa

E se c’hai addosso gioielli

mettili sotto la maglietta

Siamo al club senza balaklava

entriamo armati come al Bataclan

Ti faccio storie senza bagnada e acqua

Ti faccio fare il vero Ramadan

Sappiamo dove sei a fare serata

arrivo là fuori con quattro van

Mеglio se la tua serata salta

o correrai comе Momo Salah

Alaykum sālam, marocchina

Le scoppia il culo, sembra una Big Babol

in the the club, balla sul tavolo

Parla poco bene l’italiano

È da poco che abita a Milano

Vuole uscire dove noi abitiamo

Mala, mala, sto punto è da capo

Fa uno squat sulla torre di Rozzano e

Shake, shake, shake

Ho un volo per Sharm El-Sheikh

Vieni a casa mia, diamo un party

un party

Porta le amiche, siamo in tanti

E poi, scema scendi

Mi stan chiamando i clienti

Tu fai finta che non vedi

Fai finta che non senti

Fai finta che non vedi e senti

Ci ascoltano pure le pareti

Non darmi degli altri problemi

siam già pieni di precedenti

Un vero ghetto boy ti dà ciò che vuoi

basta che lo chiedi

ce lo chiedi

Vuoi una busta? Costa venti

Se non paghi non la prendi

Nokia 3310, più squilla meno i miei problemi

Chiama, lo accendo alle dieci

C’è il ragazzo in moto che viene

Hala hala hallo, sto fumando come Bob Marley

A Milano in un loft o a Rozzi nelle popolari

Shake, shake, shake

Ho un volo per Sharm El-Sheikh

Vieni a casa mia, diamo un party

un party

Porta le amiche, siamo in tanti

E poi, scema scendi

Mi stan chiamando i clienti

Tu fai finta che non vedi

Fai finta che non senti

E tu, che ne pensi di “Sharm El Sheikh” di Paky? Lascia un commento!