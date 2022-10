“Lyle, Lyle, crocodile” – tradotto in italiano con “Il talento di Mr Crocodile” – è un film americano di genere commedia/musical uscito nelle sale statunitensi solo ieri, venerdì 7 ottobre 2022.

Un’opera simpatica, adatta a tutta la famiglia, che segue le vicende del tenero coccodrillo Lyle e che, oltre ad un’ottima grafica, presenta anche una colonna sonora d’eccezione, formata da otto canzoni originali.

Il compito di cantarle è stato affidato ad un artista molto noto e apprezzato del panorama musicale contemporaneo: Shawn Mendes, il quale, oltre a prestare voce al protagonista del film, ha anche dato vita ad un bellissimo brano appartenente alla soundtrack stessa, intitolato “Carried away“.

Significato della canzone

“Carried away” è una canzone che mischia dolcezza e malinconia. Da un lato infatti ricorda l’inebriante emozione di “essersi lasciati trasportare” da un senso di libertà ed euforia che ha portato fallacemente a credere di avere tutto il mondo dalla propria parte e di poter continuare così per sempre; dall’altro lato, però, esprime l’amara e inevitabile presa di coscienza del fatto che alla fine anche le esperienze più belle terminano, e si è costretti a tornare alla realtà, che in fondo è l’unica ad appartenerci davvero.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Abbiamo avuto notti di musica senza fine

Abbiamo ballato vertiginosamente fino all’alba

Eravamo liberi, cantando dolci armonie con la città

Ma forse quella era la canzone di qualcun altro

[Pre-Ritornello]

Di nuovo sulla Terra

Sapevi dov’era diretto e onestamente stai meglio qui

Meglio qui, il posto cui appartieni

[Ritornello]

Ti sei fatto prendere dai colori

Sei stato avvolto dalla corsa

Hai pensato che la sensazione durasse per sempre

E che le stelle fossero dalla tua parte

È stato bello finché è durato

Ma non era destinato a rimanere

Eppure, ti sei lasciato trasportare

Credo di essermi lasciato trasportare

[Post-Ritornello]

Ci siamo fatti trasportare, ci siamo fatti trasportare

Ci siamo lasciati trasportare, ci siamo lasciati trasportare

[Verso 2]

Così ci siamo immischiati alla follia

Ma non è stato un casino perfetto quello che abbiamo fatto?

Beh, si vive e si impara, si leggono i segnali ed è sicuro e semplice

E dietro i nostri muri torniamo al nostro posto

[Pre-Ritornello]

Di nuovo sulla Terra

Hai finito di fingere perché è così che va a finire

Ora sei qui al tuo posto

[Ritornello]

Ci siamo fatti prendere dai colori

Ci siamo fatti prendere dalla corsa

Pensavamo che il sentimento rimanesse segnato per sempre

E le stelle erano dalla nostra parte

È stato bello finché è durato

Ma non era destinato a rimanere

Ci siamo lasciati trasportare



[Post-Ritornello]

Ci siamo lasciati trasportare, lasciati trasportare

Ci siamo fatti trasportare, ci siamo fatti trasportare

Trasportati via (persi nella fantasia), portati via (da tutto ciò che saremmo stati)

Trasportati via, trasportati via

[Outro]

È stato bello finché è durato

Non era destinato a rimanere

Ma ci siamo lasciati trasportare

Credo di essermi lasciato trasportare.

–

Cosa pensate di questa canzone? Vedrete il film? Ditecelo nei commenti qui sotto!