L’estate è da sempre una terra fertile per la nascita di nuove canzoni destinate a diventare tormentoni da cantare e ballare in spiaggia e nei locali. I cantanti italiani ed i cantanti stranieri sono in prima linea per non deludere i loro fan e per fare a gara a colpi di ritmo. In questa gara, da oggi, fa parte anche Shawn Mendes. Il cantante canadese classe 1998 è molto amato dal pubblico delle nuove generazioni, ma non solo. Protagonista di brani di successo che lo hanno portato ad essere uno dei cantanti più seguiti a livello mondiale. E pensare che tutto è iniziato per gioco per lui che, poco più che bambino, nel 2013 ha iniziato a pubblicare cover di brani di successo su Vine, famosa applicazione di condivisione di video. Fino a diventare un cantautore multiplatino nominato ai Grammy.

Shaw Mendes arriva in extremis con il nuovo singolo dal titolo Summer of Love, un duetto con Tainy, producer portoricano. Il brano anticipa l’uscita del suo quinto album in studio, molto atteso dai fan. A proposito della canzone Summer of Love, Shawn Mendes afferma che:

“Spero che questa canzone faccia sentire le persone libere, libere dai pesi della vita, almeno per un momento. L’ispirazione è arrivata da una lunga pausa e da una vacanza con le persone che amo. La mia parte preferita nel processo creativo è stata l’opportunità di lavorare in studio con Tainy. E’ stata un’esperienza speciale connettermi con lui che è un artista incredibile e un produttore fantastico”.

Una stima reciproca con Tainy che rivela:

“Lavorare con Shawn è stato così facile. Lui è un vero musicista e cantante, ma a parte questo, l’energia che ha portato in studio è stata super genuina, quindi creare della buona musica insieme è stato facile. La chimica c’è e si può sentire nella musica. SOL (Summer Of Love) ha un’atmosfera molto “summer vibe”, guidata dalle chitarre e dagli accordi principali, così ho voluto dargli più movimento, questo abbinato alla voce di Shawn l’ha reso perfetto”.

Il significato di Summer of Love

Summer of Love è una canzone pop con influenze tipiche del reggaeton (come spesso capita nei lavori di Tainy). Parla dell’intensità di una storia d’amore vissuta durante i giorni della stagione estiva. Proprio come anticipato da Shawn Mendes, vuole essere un inno alla leggerezza ed alla libertà due concetti che, soprattutto nell’ultimo periodo, molti di noi hanno perso o non hanno più vissuto anche per colpa della situazione mondiale che ci sta coinvolgendo. Invece è necessario ritrovare lo spirito estivo e vivere al massimo ogni giorno.

Il cantante Shawn Mendes

Il video di Summer of Love

Il video di Summer of Love è diretto da Matty Peacock, già al fianco di Shawn Mendes per la realizzazione del video di Wonder. E’ stato girato a Maiorca, in Spagna, durante le vacanze estive del ragazzo in compagnia di alcuni suoi amici che compaiono anche nel video. Gli elementi principali sono proprio la spensieratezza dell’estate che si manifesta nella felicità di guidare una macchina decappottabile, nel fare un bagno nel mare cristallino o nel ritrovarsi a festeggiare tutti insieme in un locale.

La storia d’amore di Shawn Mendes e Camila Cabello

I ben informati hanno notato, senza dubbio, che nella canzone Summer of Love Shawn Mendes fa un chiaro riferimento a Camila Cabello, la sua fidanzata. Il ragazzo, infatti, canta: “Ti chiamavo la mia señorita, non sapevo che avessi così bisogno di te, odiavo ogni volta che dovevo lasciarti”. Señorita è un riferimento alla canzone cantata da Shawn Mendes e da Camila Cabello nel 2019 quando i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Dopo anni di amicizia, i due hanno capito di essersi innamorati anche se, a dire il vero, il cantante canadese era innamorato della bella Camila già da diverso tempo. Ed oggi formano una delle coppie più amate e seguite dal pubblico.

E tu hai già avuto la possibilità di sentire il brano Summer of Love? Ti piacciono Shawn Mendes e Camila Cabello come coppia? Ti aspettiamo nei commenti!