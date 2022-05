Annunciato più di due anni fa, “She-Hulk: Attorney at law” è un progetto a tema Marvel che, nonostante alcuni rallentamenti nella produzione, sembra ormai essere definitivamente pronto per decollare.

Come annunciato da Marvel Studios, infatti, la serie dedicata ad un’eroina dei fumetti alla quale non era ancora stato dedicato un adattamenteo cinematografico, She-Hulk appunto, sta per debuttare sulla piattaforma di streaming Disney+: si tratta di uno show di genere legal comedy, in cui abbonderanno le scene di azione, ma in cui non mancheranno neanche tante gag spassose.



Vediamo insieme tutti gli ultimi aggiornamenti in merito.

Il cast di “She-Hulk”

Per il ruolo della protagonista, si sono avvicendati diversi nomi di attrici molto note: inizialmente si era offerta Stephanie Beatriz (la detective Rosa Diaz di “Brookyln-Nine-Nine“), ma al suo posto è invece stata definitivamente scelta Tatiana Maslany (interprete di molteplici ruoli in “Orphan black“). L’attrice interpreterà dunque Jennifer Walters (alias She-Hulk), cugina dell’iconico Hulk (interpretato nuovamente da Mark Ruffalo), il quale le insegnerà il modo migliore per gestire i propri nuovi strabilianti poteri, ottenuti in seguito ad una trasfusione di sangue fattale proprio da Bruce Banner.

Oltre a Ruffalo, in “She-Hulk” vi sono anche vecchi ritorni nel mondo Marveliano: Tim Roth (alias Abominio, comparso nel film “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“) e Benedict Wong (alias lo Stregone Supremo di “Doctor Strange“).

Completano il cast Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Renèe Elise Goldsberry.

Trailer e data di uscita di “She-Hulk”

In occasione della presentazione di Upront della Disney in quel di New York, è stato svelato il primo trailer ufficiale di “She-Hulk“, in cui ci viene mostrata la protagonista mentre cerca di coniugare la propria indaffarata vita d’avvocato con i nuovi poteri da supereroina che inizialmente ancora non riesce a gestire al meglio. In tutto ciò sarà però aiutata dal cugino Hulk, indiretto responsabile della particolare condizione in cui si trova ora la donna.

Per quanto riguarda la data di uscita della serie, essa è ora come ora fissata per il 17 Agosto di quest’anno su Disney+.

Siete anche voi in trepidante attesa di vedere “She-Hulk”? Fatecelo sapere con un commento!