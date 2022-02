Amanti delle serie tv tenetevi pronti perché sta per uscire una serie che ha tutte le carte in regola per essere un successo e per tenere il pubblico incollato allo schermo con il fiato sospeso. Si tratta di una comedy horror dal titolo Shining Vale di Jeff Astrof, Sharon Horgan e Warner Bros. La prima stagione sarà composta da otto episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno.

Shining Vale potrà contare su un cast stellare dove troviamo Courtney Cox nei panni di Patricia “Pat”, un’ex cattiva ragazza diventata famosa scrivendo un romanzo, ma che poi ha messo la testa a posto e si è creata una famiglia anche se non tutto va per il verso giusto. Greg Kinnear vestirà i panni del marito Terry Phelps, sempre ottimista, ma la cui pazienza e l’autocontrollo saranno messi alla dura prova: un ragazzo dolce e sensibile che pensava di aver sposato la moglie perfetta fino a quando il matrimonio subisce una battuta d’arresto, con Terry disposto a fare di tutto per tenere unita la famiglia. Presente anche Mira Sorvino che sarà Rosemary, l’alter ego di Pat, che ha vagato per 70 anni per i corridoi della nuova casa della famiglia Phelps. Infine spazio per Gus Birney nei panni di Gaynor, figlia sedicenne di Pat e Terry che sta affrontando la fase in cui ci si sente più intelligente di tutti ed odia il mondo intero (soprattutto la madre) e Jake Phelps che sarà Dylan, il figlio adolescente dei Phelps che passa le sue giornate attaccato a qualche schermo, eccentrico, ma dolce.

Television è il nuovo titolo di Starz e da poco è stata introdotta l’iniziativa #TakeTheLead ovvero un impegno globale dell’azienda per aumentare, ancora di più, le narrazioni di donne, sulle donne e per le donne e sul pubblico meno rappresentato. Shining Vale andrà in onda sul canale Starz negli Stati Uniti ed in Canada, ma anche sulla piattaforma streaming in modo tale che sarà visibile anche in Europa, America del Sud e Giappone. La presidente di Starz, Christina Davis, parlando della serie ha affermato che:

“Shining Vale è una serie intelligente, spaventosa e divertente che racconta la storia di una famiglia che si trova improvvisamente a vivere con un essere paranormale. L’essere aiuta il personaggio di Courtney Cox a ritrovare sé stessa nel momento in cui inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale. Questo gruppo di talentuosissimi attori, produttori esecutivi e registi riescono a mescolare brillantemente commedia e horror, questa serie esemplifica l’impegno della rete per aumentare la rappresentazione femminile dentro e fuori dallo schermo”.

Courtney Cox in Shining Vale

La trama di Shining Vale

Pat e Terry Phelps incassano i risparmi di una vita e si trasferiscono da un angusto appartamento a Brooklyn a una vecchia villa vittoriana nel Connecticut come ultimo disperato tentativo di salvare il loro matrimonio dopo la torrida relazione di Pat con Frank, il loro giovane tutto fare. Patricia è un’ex ragazza ribelle, diventata famosa per ave scritto un romanzo sull’emancipazione femminile intriso di droga e alcol (noto anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo. I figli adolescenti, Gaynor e Jake, sono incazzati e distanti e mentre Terry cerca di tenere unita la famiglia sente di essere respinto. Pat sta perdendo quel poco di controllo che aveva sui figli, con Gaynor che la odia a morte e Jake che è diventato uno zombie a causa della sua dipendenza dagli schermi. Terry, dal canto suo, è talmente concentrato sul voltare pagina che non nota come la moglie stia perdendo anche il controllo di sé. L’acquisto di una casa vecchia duecento anni, che è stata sul mercato per quasi tre anni acquistata sottocosto, sembrava una buona idea sulla carta, ma Pat sente che i Phelps non sono soli; soprattutto quando una donna dall’aspetto vecchio stile appare fuori dalla loro finestra. I Phelps scoprono rapidamente perché gli agenti fossero così motivati a vedere la casa sottocosto: hanno omesso alcuni dettagli, ma né Terry né i bambini sembrano accorgersi che qualcosa non vada; solo Pat può vedere le cose muoversi e sentire i tonfi nella notte. Ognuno ha i suoi demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.

Se dalla trama vi sembra di aver già capito tutto della serie tv, vi assicuriamo che non è così e che sono stati lasciati da parte alcuni aspetti molto interessanti per non rivelare nulla in anticipo, ma che renderanno la serie tv unica ed in grado di affascinare il pubblico.

E tu sei curioso di vedere la nuova serie Shining Vale? Cosa ti aspetti da questo nuovo titolo di Starz? Ti aspettiamo nei commenti!