Shiva pubblica “Sei Qui”, singolo tratto dal suo nuovo EP intitolato “Dark Love” e prodotto da LayZBeats.

Il rapper è tornato dopo un anno esatto dall’uscita del suo terzo album, “Dolce vita”, progetto lanciato a Giugno del 2021 e certificato con il disco d’oro per aver venduto oltre 25.000 copie.

Questo nuovo progetto musicale che inizia con l’uscita di “Dark Love” è il sesto disco di Shiva ed il terzo EP della sua carriera. All’interno dell’Ep sono contenute sette tracce di cui cinque inediti e due singoli usciti nei scorsi mesi, come Niente da perdere e Pensando a lei.

In “Dark Love” Shiva spazia anche con le collaborazioni e ne introduce una totalmente nuova. Dopo aver duettato con grandi nome del mondo del rap come Marracash, tha Supreme, Paky, Lil Baby e Gué, ora Shiva collabora con una donna, la rivelazione al femminile della musica italiana degli ultimi anni, Madame.

Il significato di “Sei Qui” di Shiva

Il brano, come dichiarato dallo stesso cantante è una “Sad love story” e racconta infatti la fine tragica di una storia d’amore che porta con sé inevitabilmente dolore e tristezza.

“Sei Qui”, per Shiva rappresenta un brano molto introspettivo ed intimo, nel testo della canzone ripete più volte “Guarda, ora ho il cuore rotto, è diviso a metà”, segno del dolore e della tristezza che sta vivendo.

Con questo brano il giovane rapper riesce ad accendere un sentimento che va aldilà di ciò che si prova quotidianamente. “Sei Qui”, infatti, dona speranza e amore ma allo stesso tempo fa trasparire anche tutto il dolore che una persona può provare ed è in grado di far riflettere chi lo ascolta.

Il testo di “Sei Qui” di Shiva

Guarda, ora ho il cuore rotto, è diviso a metà

Ciò che amavo adesso è sporco, te lo giuro

Ma so che tu sei qui, yea

Sì, sono ancora per la strada e nei problemi miei

Non ho più messaggi suoi io

Ma so che tu sei qui

Uo, ce l’ho fatta, ora guarda come mi trattano

Chiedi scusa per me, per le brutte cose che ho fatto

Per tutto ciò che è successo, in questa vita sono odiato

Ma adesso ho solo amore scuro come il mio passato, uo

Fumo erba per dimenticare che, ah ah

Prima o poi finirà anche tra me e te, ah ah

Riflettendo sopra sti sedili back, uo oh

La gelosia, affetto e odio allo stesso tempo

Mi hanno detto che il destino, fra’, è di chi se lo prende

Ascolta il cuore, non le amiche o le influenze, mami

Non rovinare i nostri piani

Supera le paure, copri le ferite agli altri

Sai, sono un vero G, la mia vita è così

I miei nemici sono forti, i miei amici al TG

Ho il cuore nella tasca per nascondere le tracce

E per poterti dare tutto il mondo tra le braccia

Guarda, ora ho il cuore rotto, è diviso a metà

Ciò che amavo adesso è sporco, te lo giuro

Ma so che tu sei qui, yea

Sì, sono ancora per la strada e nei problemi miei

Non ho più messaggi suoi io

Ma so che tu sei qui

Servizio di segreteria telefonica

Dopo il segnale acustico registri il suo messaggio:

So che sei giù in questo periodo e non parliamo mai di certe cose

Ma so quanto è difficile sentirsi amati, ricordati che amare è più difficile che odiare

E le persone fanno sempre le scelte più facili

Spero tu possa incontrare gente con punta di vista diversi

Spero che tu possa essere orgoglio della tua vita. Ricordati che sono sempre qui

Hai ascoltato “Sei Qui” di Shiva? Ti aspettiamo nei commenti!