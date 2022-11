Uscito mercoledì 9 novembre 2022, “Take 4” è il nuovo brano di Shiva, annunciato mediante un post pubblicato dallo stesso artista sul proprio profilo Instagram.

Questo singolo chiude la serie di canzoni intitolate”Take“, collocandosi dopo “Take 1“, “Take 2” e “Take 3“, i primi due rilasciati nel 2020, il terzo nel 2021.

Shiva, rapper milanese classe ha attualmente alle spalle tre album di successo: “Tempo anima” (2017), “Solo” (2018) e “Dolce vita” (2021) e tre EP: “La via del guerriero” (2014), che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale, “Routine” (2020) e “Dark Love” (2022).

Significato della canzone

In “Take 4” Shiva parla ancora una volta della sua esistenza spesso travagliata tra le strade milanesi, insieme ai suoi compagni di vita.

Allo stesso tempo, però, nella canzone compare anche una critica serrata nei confronti dello Stato italiano, accusato di “lasciarci per strada“.

Testo di “Take 4”

[Intro]

Andiamo, let’s go

Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo

Diego

Bu-bu Milano (Bu-bu Milano)

Questa è Milano (Andiamo, andiamo)

Santana gang (Gang)

Santana, Santana, Santana, Santana, Santana

Ehi (Gang, gang, gang)

Ehi (Gang, gang, gang)

[Strofa 1]

Take 4, figlio di puttana

Il mio nome è Santana, voglio tutto il fumo (Milano)

L’ultimo che ha sfidato la squadra

Gli ho cambiato nome, adesso è nessuno (Bu-bu, Milano)

Case trap mi han lasciato l’odore ma anche un talento e dei cerchi ventuno (Skrt-skrt)

Ciò che è mio non può essere tuo

Ora esco io prima del dio su Google (Milano)

Coppo nuova whip, accendi i fanali (Skrrt-skrrt)

Corro sulla sheet come Dele Alli (Skrrt-skrrt)

Fotto queste bitch, diventan virali

Mi succhiano il cazzo, mi succhiano l’hype (Ahah)

Mi trovi su un Jeep coi sedili adatti (Pam-pam-pam-pam-Milano)

O in mezzo alla street con i miei soldati

Se ci conti in dieci, siamo dieci armati

No, non scherzo un cazzo, vieni qui a sfidarci

[Ritornello]

Eh-oh, che cos’è il bon ton?

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Questa è Milano)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Take 4, take 4)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Take 4)

Eh-oh, che cos’è il bon ton? (Let’s go)

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Santana, Santana)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Pew-pew-pew-pew)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Gang, gang, gang)

Eh-oh

[Strofa 2]

Mi chiedi che faccio? (Gang, gang) Apro gli occhi all’Italia

Dico le mie rime, sono una minaccia (Gang, gang)

Infatti lo Stato ci lascia per strada (Bu-bu)

Appesi ad un filo o ad una cravatta (Milano)

Parlano di aiuto, ma il mio blocco è in fiamme

Vogliono il mio nome su una prima pagina (Milano)

Non di una rivista, bensì di un giornale

Tolgo la sicura e mi proteggo l’anima (Santana)

Entriamo ai locali, tutti incappucciati

Con fuori i diamanti, AP caricati

Ricchi come ebrei, come gli Emirati

Siamo come dei tra questi palazzi (Bu-bu)

I miei sono veri, sono trasparenti (Esatto)

Al contrario dei vetri, sono opachi neri (Andiamo)

Scendevo a Bisceglie, prendevo il due e venti

Ora li metto tutti in uno zaino LV (Milano)

Mo siamo al top, siamo al T-O-P

Non c’è più un god, non c’è G-O-D

Fare ‘sta merda è l’ABC

Quindi capisci, siam pratici

Accendi l’iPhone, siamo pronti alla war

Chiama il pronto soccorso (Andiamo)

Sembra che ho ucciso Milano perché da adesso è dipinta di rosso

[Ritornello]

Eh-oh, che cos’è il bon ton?

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Questa è Milano)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Take 4, take 4)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Take 4)

Eh-oh, che cos’è il bon ton? (Let’s go)

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Santana, Santana)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Pew-pew-pew-pew)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Gang, gang, gang)

Eh-oh.

–

