Shonda Rhimes, produttrice televisiva statunitense, è famosa per avere all’attivo lavori degni di nota e di successo mondiale come Crossroads – Le strade della vita, Principe azzurro cercasi, Grey’s Anatomy (che nel 2007 le ha permesso di vincere un Golden Globe come migliore serie drammatica) fino alla più recente serie tv Bridgerton che ha dimostrato essere l’ennesimo successo su Netflix.

Proprio per questo motivo, la piattaforma di streaming ha stretto un accordo con Shonda Rhimes ed ha deciso di rinnovare la fiducia nei suoi confronti. Il prossimo lavoro che andrà in onda sarà Inventing Anna, una nuova serie tv che la vede protagonista come autrice e produttrice esecutiva. Il personaggio principale della serie sarà Anna Delvey Sorokin, una bella truffatrice. Questa storia ci riporta indietro al 2018 quando i fatti narrati sono successi nella realtà, ovvero quando Anna Sorokin, una finta ereditiera tedesca (di origini russe) di 27 anni, facendosi passare per la proprietaria di un fondo fiduciario, è riuscita a sedurre le persone più ricche di

New York ed a derubarle per poi essere arrestata nel 2019. Condannata a quattro anni, è uscita nel 2020 per buona condotta.

Shonda Rhimes primo piano

Le riprese di Inventing Anna sono iniziate nel 2019 salvo poi subire un brusco stop a causa della pandemia e sono finite ufficialmente lo scorso aprile. Quindi si pensa che la nuova serie tv di Shonda Rhimes arriverà sul piccolo schermo entro la fine del 2021 o, al più tardi, ad inizio 2022. La prima stagione sarà composta da dieci episodi e la Rhimes è sicura che sarà un vero successo.

E tu cosa ne pensi dei lavori di Shonda Rhimes? Guarderai Inventing Anna? Ti aspettiamo nei commenti!