Shonda Rhimes, produttrice televisiva statunitense, è famosa per avere all’attivo lavori degni di nota e di successo mondiale come Crossroads – Le strade della vita, Principe azzurro cercasi, Grey’s Anatomy (che nel 2007 le ha permesso di vincere un Golden Globe come migliore serie drammatica) fino alla più recente serie tv Bridgerton che ha dimostrato essere l’ennesimo successo su Netflix.

Di recente, è tornata protagonista su Netflix con Inventing Anna, una nuova serie tv che l’ha vista autrice e produttrice esecutiva dove viene raccontata la storia di Anna Delvey Sorokin, una bella truffatrice diventata famosa. Inutile dirlo, è stato l’ennesimo successo tanto che ormai tra Shonda e la piattaforma di streaming è nato un importante accordo nel 2017 e rinnovato, poi, nel 2021. Così la donna ha deciso di mettere in produzione un nuovo show dal titolo The Residence. La nuova serie tv è dedicata ad un omicidio scandaloso che è avvenuto nella Casa Bianca (location già nota alla Rhimes fin dai tempi di Scandal). Si tratta di una serie tv murder mistery e si basa su The Residence: Inside the Private World of the White House, famoso libro di Kate Andersen. Il produttore esecutivo e lo showrunner sarà Paul William Davies, mentre come produttrice esecutiva troveremo Betsy Beer, entrambi collaboratori di Shonda Rhimes da molto tempo. Netflix definisce The Residence come:

“Una pazza storia ambientata al piano di sopra, al piano di sotto e sul retro della Casa Bianca, tra l’eclettico staff della magione più famosa del mondo. 132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective incredibilmente eccentrico. Una disastrosa cena di stato”.

La produttrice Shonda Rhimes

Sappiamo che la prima stagione di The Residence sarà composta da otto episodi, ma al momento non ci è dato sapere quando andrà in onda sul piccolo schermo ne, tantomeno, chi farà parte del cast. Le prime decisioni si prenderanno in questi giorni e poi si darà inizio alle riprese, questo ci fa pensare che, verosimilmente, la serie tv farà il suo debutto ad inizio 2023.

La sinossi di The Residence

132 stanze. 157 sospettati. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di stato. The Residence è uno strepitoso whodunnit ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel cortile sul retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico dell’edificio più famoso del mondo.

