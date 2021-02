Sia e David Guetta tornano insieme in una nuova collaborazione con la canzone Floating Through Space. Il brano è tratto dall’ultimo album di Sia, ottavo album in studio, dal titolo Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture.

L’album contiene diverse canzoni ispirate alla colonna sonora del recente film diretto dalla stessa Sia, Music, un film che sta raccogliendo molti consensi, e non solo per quanto riguarda la parte musicale. Proprio Music ha infatti ricevuto due Nomination ai Golden Globe, uno per Miglior commedia, e l’altro per Miglior attrice protagonista (Kate Hudson).

Con Floating Through Space Sia e David Guetta tornano in pista con un rimo che entra subito in testa ed è destinato a restarci per molto.

Forse non sarà un successo all’altezza delle precedenti collaborazioni dei due artisti, come Titanium o Let’s Love, ma siamo sicuri che è certamente una hit molto piacevole.

Il significato e il video di Floating Through Space

Insieme all’uscita del brano, è stato pubblicato anche il video ufficiale di Floating Through Space. Il video è davvero molto semplice, ma di ottima resa: vengono mostrati dei ragazzi e una ragazza mentre si divertono sugli skateboard. Grazie al montaggio e al ralenti con lo skate prendono letteralmente il volo, alzandosi dal suolo, a volte candendo, ma sempre pronti a rialzarsi e ripartire.

Il significato della canzone è molto semplice e immediato non appena si sentono le parole del testo: si tratta di parole di incoraggiamento per un altro giorno passato, un altro giorno di sfide superate. Si cade, ma ci si rialza, giorno dopo giorno. Proprio per questo motivo, il video scelto è perfetto nonostante la sua semplicità.

E tu cosa ne pensi di Floating Through Space di Sia e David Guetta? Lascia un commento alle fine dell’articolo, dopo aver letto testo e traduzione qui sotto.

Il testo di Floating Through Space

You made it through another day

You made it through another day

You did it, let’s celebrate

Some days you feel you’ll break

But you made it through another day

Yeah, you did it, let’s celebrate

24/7 and 365

You made another day, made it alive

Made another day, made it alive

24/7 and 365

You made another day, made it alive

Made another day, made it alive

So today, baby, remember it’s okay

We’re all floating through space (Floating through)

Today, baby, remembеr you’re okay

We’re all floating through spacе

Floating through, floating through, floating through

Floating through space (Floating through)

We’re floating through space, we’re floating through space

We’re floating through space (Floating through)

We are like grains of sand, better to be holding hands

Better to be holding hands, oh

We are like grains of sand, better to be holding hands

Better to be holding hands, yeah

24/7 and 365

You made another day, made it alive

Made another day, made it alive

24/7 and 365

You made another day, made it alive

Made another day, made it alive

So today, baby, remember it’s okay

We’re all floating through space (Floating through)

Today, baby, remember you’re okay

We’re all floating through space

So today, baby, remember it’s okay

We’re all floating through space (Floating through)

Today, baby, remember you’re okay

We’re all floating through space

Floating through, floating through, floating through

Floating through space (Floating through)

Traduzione

Hai superato un altro giorno

Hai superato un altro giorno

Ce l’hai fatta, facciamo festa

Alcuni giorni ti sentirai come se ti stessi spezzando

Ma ce l’hai fatta a superare un altro giorno

Sì, ce l’hai fatta, facciamo festa

24/7 e 365

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

24/7 e 365

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Quindi oggi, baby, ricorda che va tutto bene

Stiamo tutti fluttuando nello spazio (Fluttuando attraverso)

Oggi, baby, ricordati che stai bene

Stiamo tutti fluttuando nello spazio

Fluttuando attraverso, fluttuando attraverso, fluttuando attraverso

Fluttuando attraverso lo spazio (Fluttuando attraverso)

Stiamo fluttuando attraverso lo spazio, stiamo fluttuando attraverso lo spazio

Stiamo fluttuando attraverso lo spazio (Fluttuando attraverso)

Siamo come granelli di sabbia, meglio tenersi per mano

Meglio tenersi per mano, oh

Siamo come granelli di sabbia, meglio tenersi per mano

Meglio tenersi per mano, sì

24/7 e 365

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

24/7 e 365

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Hai superato un altro giorno, ce l’hai fatta e sei vivo

Quindi oggi, baby, ricorda che va tutto bene

Stiamo tutti fluttuando nello spazio (fluttuando attraverso)

Oggi, baby, ricorda che stai bene

Stiamo tutti fluttuando nello spazio

Quindi oggi, baby, ricorda che va tutto bene

Stiamo tutti fluttuando attraverso lo spazio (fluttuando attraverso)

Oggi, baby, ricorda che stai bene

Stiamo tutti fluttuando attraverso lo spazio

Fluttuando attraverso, fluttuando attraverso, fluttuando attraverso

Fluttuando attraverso lo spazio (Fluttuando attraverso)