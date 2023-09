Sia Kate Isobelle Furler, da tutti noi conosciuta semplicemente come Sia, è una cantautrice dell’Australia classe 1975. La sua carriera inizia nel 1993 insieme alla band di Adelaide Crisp dove resta per quattro anni.

Dopo aver lasciato la band, inizia la sua carriera da solista che la porta, in breve tempo, a diventare uno dei volti più amati ed apprezzati della musica internazionale. Voce di brani come Unstoppable, Snowman, Chandelier, I’m Still Here fino a Cheap Thrills e Courage to Change per citarne alcuni. Ed oggi Sia è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Gimme Love che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di Reasonable Woman, il nuovo album dell’artista la cui uscita è attesa per la primavera del prossimo anno e che arriva a distanza di otto anni dal suo ultimo album.

La cantante Sia

Il significato di Gimme Love

Gimme Love, il nuovo singolo di Sia, si caratterizza per la tipicità di Sia, come abbiamo imparato a conoscerla nel corso degli anni. Possiamo definire il brano, infatti, in perfetto suo stile sia grazie all’importante coro presente, ma anche grazie alla melodia tipica. Una canzone giocosa con la ragazza consapevole del fatto che l’altro non vuole ballare o cantare con lei, ma lei ne ha bisogno ed è quello che gli chiede di fare almeno per questa volta. Chiede alla persona con cui parla di darle tutto il suo amore e che non le sembra di chiedere troppo perché, nonostante lui non voglia combattere per lei, lei è pronta ad aspettarlo.

E tu sei un fan di Sia? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Gimme Love? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione di Gimme Love

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Non vuoi ballare con me

Ma tesoro è quello di cui ho bisogno

Per favore, adesso solo questa volta

Balla, tesoro, balla, baby

Non vuoi cantare con me

Ma tesoro è quello di cui ho bisogno

Per favore, ora solo questa volta

Canta, baby, canta, baby

Vieni adesso

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Oh, per favore, ora

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Non vuoi combattere per me

Ma tesoro è quello di cui ho bisogno

Per favore, ora solo questa volta

Combatti per me, baby

Canta, baby

Vieni adesso

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore, ora

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Vieni adesso

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Per favore, ora

Fallo solo per me

Non chiedo molto

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, baby

Dammi amore, dammi amore, dammi amore, dammi amore

Dammi amore, dammi amore, dammi amore.