Si chiama AUDI, ed è la canzone rilasciata ieri, 2 dicembre 2022, che per la sua stesura ha visto la collaborazione di Rhove, Capo Plaza e Sick Luke, e che appartiene alla versione deluxe dell’album “X2” di quest’ultimo artista.

Significato di AUDI

“AUDI” è una canzone rapper che ha come tema principale ancora una volta la vita sulla strada tra donne, auto che sfrecciano a tutta velocità e rivali.

Testo di AUDI

[Intro: Rhove]

Quando sono su un’Audi

Passo sotto i palazzi

Venti bebe della ci’

Con la mano fanno la P

Ho tre modi di farti

Soldi nel, pesano grammi

Perché volevo distrarmi

Bitch, hoes cercano di

[Ritornello: Rhove & Capo Plaza]

Quando sono su un’Audi

Passo sotto i palazzi

Venti bebe della ci’

Con la mano fanno la P

Ho tre modi di farti

Soldi nel, pesano grammi

Perché volevo distrarmi

Bitch, hoes cercano di (Yeah, yeah)

[Strofa 1: Capo Plaza]

Quando passo sull’Audi

Sono pieno di sbatti

Ho lei che vuole ingannarmi

Più opps che vogliono farmi

Darling, non do importanza a ‘sti ratti

Falsi, siete pagliacci alla Krusty

Fucking, non sono cresciuto tra santi, bastard

Arrivo insieme a due Audi, Audi

Troppo veloce, sfrecciamo il Raccordo

Vita veloce, io vado di fretta

Devo mettere delle cose a posto

Milioni, dieci, poi venti, poi tren–

Tu che vedi vedi solo la festa

Ero in giro, ora in giri importanti

Lei dice che non devo stressarmi

Ma ‘sta vita punta un’arma alla testa, testa

C’è il bene e il male, sinistra e destra

Soldi e potere, la via l’ho persa

Tu è proprio inutile che fai il gangsta (Gangsta, gangsta)

Bitch, hoes cercano di

Mentre voglio stare chill

Arrivo veloce su un’Audi, Audi, Audi, yeah, yeah

[Ritornello: Rhove]

Quando sono su un’Audi

Passo sotto i palazzi

Venti bebe della ci’

Con la mano fanno la P

Ho tre modi di farti

Soldi nel, pesano grammi

Perché volevo distrarmi

Bitch, hoes cercano di

[Strofa 2: Rhove]

Yeah, yeah (Ah)

New York, paesaggi invernali (Uoh)

Giubbotti Montgomery caldi (Uah-uah)

Mi coprivano dalle

Panchine gelate, piogge sequenziali (Uah-uah)

Da bimbo ero fuori dalle fête (Ah), infatti

Io volevo una Fendi (Uah, uah, uah), farli

Per i bebe i tenten sono alti (Ah, ah, ah, ah)

Posti altri, Rho mi stanca (Ah, ah, ah)

Fermavano me, adesso anche mamma

Passamontagna viola come i Ballas (Uah)

Milano mi sembra una città calma (Okay, okay, okay)

Un po’ a buchi come i taralli (Ah)

Motard nella zone, che tarella

Cinquantino con cinquanta cavalli

Tavole da surf sulla camionetta

Io nascondo i miei sbatti nel letto (Pah, pah, pah)

Chiuso, così che poi nessuno entra

Da bebe non ero un bebe perfetto (Uah, uah)

Però alla fine mia mamma è contenta (Ah, ah)

Io le comprerò un’Audi (Ah, ah, uh, okay), ah

[Ritornello: Rhove]

Quando sono su un’Audi

Passo sotto i palazzi

Venti bebe della ci’

Con la mano fanno la P

Ho tre modi di farti

Soldi nel, pesano grammi

Perché volevo distrarmi

Bitch, hoes cercano di

[Outro]

Sick Luke, Sick Luke.

–

