Sike Luke ha pubblicato finalmente il suo primo album, X2, presentato dal singolo Solite Pare, fatto in collaborazione con due nomi molto importanti della scena rap italiana, tha Supreme e Sfera Ebbasta.

Sike Luke, da grande producer musicale, ha riunito nel suo primo album il meglio della scena musicale italiana per quanto riguarda pop, urban e rap, mixando con grande estro e creatività artisti e generi. Il risultato è un album che è fotografia perfetta dell’universo sonoro del producer, che parte dalle influenze trap fino ad arrivare a quelle indie/alternative e pop.

In questo panorama, Solite Pare non è da meno, dal momento che sin dalle prime battute ci regala una sicura hit, anche grazie ala collaborazione di due artisti che sono sinonimo di grandi successi.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo della canzone.

Come suggerisce il titolo, Solite Pare parla di quelle paranoie che accompagnano il presente e che riempiono la testa di domande. Quegli interrogativi che ci rendono inquieti e che non ci permettono di dare spazio al momento presente, relegandoci nelle paranoie passate.

Nel testo è chiaro che ci sono momenti di autoanalisi dove le domande generate dalle paranoie esigono risposte, ma questo porta al fatto che ci si allontani un po’ dall’altro, nella speranza poi di riuscire a cambiare.

Come possiamo leggere dal testo:

Scusa se son stronz* e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

dal testo di Solite Pare