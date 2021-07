Bruno Mars e Anderson .Paak hanno rilasciato il nuovo video per il loro secondo singolo, “Skate“. La traccia dovrebbe apparire nel loro prossimo album An Evening With Silk Sonic, che dovrebbe uscire quest’anno.

Il duo ha appropriatamente descritto Skate come una “Summertime Jam” quando ha promosso la traccia sulle varie piattaforme web. Nel video diretto da Mars e Florent Dechard, i due suonano la batteria supportati dalla loro band mentre una squadra di donne in pattini a rotelle disegna una bella coreografia intorno a loro.

“Sto provando a rotolare, sto provando a cavalcare, sto provando a galleggiare, sto provando a planare”, cantano i due mentre guardano le ragazze che pattinano. “No no, non essere timida, prendimi la mano e tieniti forte.”

A giugno, i Silk Sonic hanno eseguito “Leave the Door Open” durante i BET Awards e hanno anche portato a casa il premio come miglior gruppo durante la cerimonia.

Il duo ha annunciato la sua formazione alla fine di febbraio e ha pubblicato il suo primo singolo “Leave the Door Open” a marzo. Più tardi e sempre in quel mese hanno fatto il loro debutto televisivo durante i Grammy. Sebbene la loro canzone non fosse idonea per un premio in questo evento, .Paak ha vinto il premio come migliore performance rap melodica durante il “Lockdown”.

An Evening With Silk Sonic sarà il primo LP integrale di Mars da quando ha pubblicato 24K Magic nel 2016. L’anno scorso, Mars ha collaborato con Charlie Wilson per “Forever Valentine”, una canzone che Mars ha scritto e coprodotto, oltre a fornire la voce di supporto. È stato anche annunciato che il cantante ha firmato un accordo con la Disney per sviluppare un film musicale di prossima uscita, in cui reciterà.

Sei curioso/a di vederlo in formato attore?

Qual è il significato di Skate dei Silk Sonic

Skate ti immerge nell’estate con entrambe le voci degli artisti che si armonizzano per creare un suono edificante.

Nel testo di Skate, .Paak sta dicendo a questa ragazza che è in una stanza piena di donne che valgono centesimi, mentre lei vale cento dollari.

“Hai i capelli al vento e la tua pelle brilla,” canta Bruno Mars.

Bruno Mars sta spiegando alla sua ragazza quanto sia bella mentre i suoi capelli sono mossi dal vento e il sole colpisce la sua pelle luminosa.

“Sento il tuo dolce profumo. Mmm, hai un profumo migliore del barbecue,” dice Bruno Mars.

I barbecue sono associati all’odore di comfort, cibo e carbone ardente. Tutti questi odori si combinano per creare un odore distinto che è stranamente soddisfacente.

Il testo di Skate dei Silk Sonic

[Intro: Anderson .Paak]

Oh my, oh my

[Verso 1: Anderson .Paak]

In a room full of dimes

You would be a hundred dollars

If bein’ fine was a crime

Girl, they’d lock your lil’ fine ass up in a tower

The way you move like you do

Ooh, it’s like you do it for a livin’

Do a lil’ spin, do it again

Shit, look like you playin’ for the win, oh, baby

[Pre-Ritornello: Bruno Mars & Anderson .Paak]

I’m tryna roll, I’m tryna ride

I’m tryna float, I’m tryna glide

No, no, don’t be shy, just take my hand and hold on tight

[Ritornello: Bruno Mars]

Oh, skate to me baby (Skate)

Slide your way on over (Slide your way on over)

Oh, skate to me baby (Skate)

I wanna get to know ya (I wanna get to know ya)

Come on

Oh my, oh my

[Verso 2: Bruno Mars]

Got your hair in the wind and your skin glistenin’

I can smell your sweet perfume

Mmm, you smell better than a barbecue

Oh, superstar is what you are

I’m your biggest fan

If you’re lookin’ for a man, sugar, here I am

Ooh

[Pre-Ritornello: Bruno Mars con Anderson .Paak]

I’m tryna roll, I’m tryna ride (I’m tryna vibe with ya darlin’)

I’m tryna float, I’m tryna glide

Oh, no, no, don’t be shy, just take my hand and hold on tight

[Ritornello: Bruno Mars]

Oh, skate to me baby (Skate)

Slide your way on over (Slide your way on over)

Oh, skate to me baby (Skate)

Uh, I wanna get to know ya (I wanna get to know ya)

[Ponte: Anderson .Paak & Bruno Mars]

I never fall, but tonight you got me fallin’ for you

And only you, you

I’m reachin’ out in hopes that you reach for me too

Girl, let’s groove

Girl, you got me singin’ “Ooh”

My, oh my, my, oh my

My, oh my, my, oh my

[Ritornello: Bruno Mars]

Oh, skate to me baby (Skate)

Come on, slide your way on over (Slide your way on over)

Oh, skate to me, baby (Skate)

Ah, I wanna get to know you, girl (I wanna get to know ya)

Skate to me, my baby (Skate)

Just slide your way on over (Slide your way on over)

Oh, skate to me, my baby (Skate)

I wanna get to know ya (I wanna get to know ya)