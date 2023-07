Silvia Salemi è una cantante siciliana classe 1978. Senza dubbio si tratta di una delle voci più amate della musica italiana. Protagonista di brani di successo come A casa di Luca, Nel cuore delle donne, Mi stai su, Domenica siciliana, Signora della Notte e Bellissimo Viaggio per citarne alcuni.

E quest’anno festeggia i 26 anni di A Casa di Luca, la canzone che le ha permesso di diventare famosa e con la quale ha partecipato, per la prima volta, al Festival di Sanremo nel 1997 vincendo il premio della critica per il miglior testo. Ed oggi Silvia Salemi è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Faro di Notte che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano, prodotto da Francesco Tosoni, è l’incontro di più autori che si sono messi insieme ed hanno dato vita ad un capolavoro, si tratta di Silvia Salemi stessa insieme ad Ivan Amatucci, Davide Autorino e Marco Rettani.

La cantante Silvia Salemi

Il significato di Faro di Notte

Faro di Notte, il nuovo singolo di Silvia Salemi, ha tutte le carte in regola per essere uno dei nuovi tormentoni dell’estate, ma nasconde comunque un significato profondo e molto importante. Il brano, infatti, ci racconta di come sia importante trovare nella propria vita un punto di riferimento, soprattutto nei momenti più difficili e nelle situazioni più critiche. Questo punto di riferimento, infatti, è una sorta di luce che, anche nelle notti più buie ed impervie, ti indica la giusta via. A tal proposito, la cantante siciliana rivela di essere molto legata a questo brano e ne approfitta per ringraziare la sua squadra che l’ha aiutata a dare vita a Faro di Notte, ma soprattutto per ringraziare i suoi fan che sono sempre presenti e sempre con entusiasmo.

E nel frattempo i suoi fan non vedono l’ora di poter tornare ad assistere ad un suo live per poter cantare con lei i suoi brani più famosi, ma anche quelli più recenti, sperando che questo possa accadere il prima possibile. Per il momento, però, Silvia Salemi è pronta per godersi la sua estate ed il successo di Faro di Notte che sta già conquistando tutti.

E tu sei un fan di Silvia Salemi? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Faro di Notte? Ti aspettiamo nei commenti!