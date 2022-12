Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è una figura storica molto conosciuta sia per la sua vita, il suo matrimonio e la conseguente ascesa al trono come Imperatrice d’Austria, ma anche perché è stato il volto di diversi film famosi. Ed ultimamente anche di alcune serie tv come quella uscita da poco, L’Imperatrice, su Netflix, ma anche la serie tv dal titolo Sissi (Sisi il titolo originale) su Canale 5.

La serie tv su Canale 5 ci ha dato la possibilità di conoscere la vita di Sissi senza filtri: da adolescente senza problemi, libera e Duchessa di Baviera a futura Imperatrice di Austria superando gli ostacoli. Abbiamo notato la sua notevole trasformazione da maschiaccio (quando era un’adolescente) fino alla decisione di cambiare per poter compiacere il suo popolo trasformandosi in una donna sicura di sé ed elegante. Anche se, ovviamente, non è tutto semplice una volta giunta alla Corte degli Asburgo. Arrivata a Vienna, la sua nuova città, si rende conto che deve seguire protocolli rigidi e che, a discapito di quanto si possa pensare, non l’aspetta certo una vita da favola, anzi tutto il contrario, al fianco dell’Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz. La serie tv ha ottenuto un grande successo ed ora è finalmente arrivata la notizia che il pubblico aspettava da circa un anno. La seconda stagione di Sissi è in arrivo e farà il suo debutto su Canale 5 durante le festività natalizie con tre serate evento in cui sarà possibile vedere Sissi 2. Le date non sono ancora state confermate, ma si parla del 27 dicembre come prima puntata per poi arrivare direttamente nel nuovo anno con la seconda e la terza, più precisamente il 3 ed il 4 gennaio.

I protagonisti della serie tv Sissi

Questa volta, la serie tv Sissi sarà trasmessa in contemporanea nel paese di origine, la Germania, ed in Italia. Nel cast troveremo sempre Dominique Devenport, attrice svizzera classe 1996, nei panni di Sissi e Jannik Schumann, attore di Amburgo classe 1992, in quelli di Franz. In questo nuovo capitolo il protagonista sarà sempre l’amore tra Sissi e Franz, ma non tutto andrà per il verso giusto nonostante la nascita del figlio e futuro erede al trono. L’Europa è nel pieno delle lotte di potere con Otto Von Bismarck che vuole portare l ‘Austria in una nuova guerra, ma anche all’interno della coppia non mancheranno le sfide con Sissi innamorata del marito e fedele al suo popolo, ma poi l’incontro con il Conte Andrassy che cambia tutto e la donna si trova divisa tra due importante scelte. Le riprese della serie tv sono iniziate questa primavera e si sono concluse da poco, nel corso dell’autunno. E nel frattempo, ovviamente, c’è già chi si chiede se ci sarà o meno un terzo capitolo della serie tv e questa possibilità sembra sempre più reale, soprattutto se il successo della prima stagione verrà riconfermato dal sequel.

E tu hai visto la prima stagione di Sissi? Seguirai il secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!