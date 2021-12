Elisabetta di Baviera meglio conosciuta come Sissi è una figura storica molto conosciuta sia per la sua vita, il suo matrimonio e la conseguente ascesa al trono come Imperatrice d’Austria, ma anche perché è stato il volto di diversi film famosi. Ed ora è pronta a tornare protagonista di una serie tv dal titolo Sissi (Sisi invece il titolo orginale) che sarà prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film ed è attesa in tutto il mondo.

La serie tv è stata presentata in anteprima mondiale durante Canneseries l’11 ottobre e, dopo due mesi, ci siamo finalmente. Le riprese si sono svolte in diversi paesi tra l’Ungheria, la Germania, l’Austria, i Paesi Baltici, ma anche in Italia e, più precisamente, in Piemonte. Riconosceremo luoghi simbolo come la Residenza di Wurzburg mentre la Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnus hanno ospitato le riprese della Residenza degli Asburgo. La prima stagione, per la regia di Sven Bohse, sarà composta da sei episodi di circa un’ora ciascuno ed è attesa in Germania per la fine del 2021, mentre in Italia dobbiamo aspettare inizio 2022 per vederla se i rumors saranno confermati. Dimenticatevi le piattaforme di streaming, sarà possibile vederla sul piccolo schermo e sarà visibile per tutti su Canale 5 ed, ovviamente, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama della serie tv Sissi

La serie tv Sissi ci fa conoscere la vita di Sissi senza filtri: da adolescente senza problemi e Duchessa di Baviera a futura Imperatrice di Austria superando gli ostacoli. Noteremo la sua notevole trasformazione da maschiaccio (quando era un’adolescente) fino alla decisione di cambiare per poter compiacere il suo popolo trasformandosi in una donna sicura di sé ed elegante. Anche se, ovviamente, non è tutto semplice una volta giunta alla Corte degli Asburgo. Arrivata a Vienna, la sua nuova città, si rende conto che deve seguire protocolli rigidi e che, a discapito di quanto si possa pensare, non l’aspetta certo una vita da favola, anzi tutto il contrario, al fianco dell’Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz.

I protagonisti della serie tv Sissi

Il cast della serie tv Sissi

Nella nuova serie tv su Sissi troveremo Dominique Devenport, attrice svizzera classe 1996, nei panni della protagonista. Jannik Schumann, attore di Amburgo classe 1992, vestirà i panni di Franz ed è noto per essere stato Nicolas in Cyber Girls e co-protagonista in LenaLove. Inoltre, troviamo anche Desiree Nosbusch come Sophie, la mamma di Franz. David Korbmann sarà il Conte Grunne e Pauline Renevier sarà la Duchessa Helene Néné di Baviera. A proposito di questa nuova esperienza, la Devenport, durante un’intervista con il The Hollywood Reporter, ha affermato:

“Sono molto grata di essere la nuova Sissi e di poter mostrare che tipo di persona fosse: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni e pronta a lottare per i suoi ideali” .

Anche se ha avuto qualche difficoltà nell’indossare gli abiti dell’epoca:

“Mi sentivo in una gabbia, inciampavo ovunque e la gente mi tirava le gonne camminando”.

La Devenport e Jannik Schumann non hanno mai visto gli iconici film con Romy Scheinder così possono dare una loro versione, ma al tempo stesso si sono informati molto sull’epoca e sui personaggi che interpreteranno avendo così un punto di partenza, ma pronti per personalizzare il tutto.

Il trailer della serie tv Sissi

Nel frattempo, è stato rilasciato il trailer ufficiale della serie tv Sissi dove vediamo la giovane ragazza correre a cavallo senza limiti, libera, abituata a fare quello che vuole fino a quando incontra l’uomo della sua vita, ovvero Franz che è pronto a proteggerla e ad amarla. Così Sissi decide di seguire il suo cuore pur facendo male alla sorella e consapevole che a Vienna non sarà facile per lei, come le dice il futuro marito. Assistiamo al matrimonio e sul suo volto c’è sempre un sorriso radioso che, con il passare del tempo, sparisce. Deve guadagnarsi il rispetto della Corte e vivere una vita difficile. Una serie evento con una cornice storica importante che ripercorre le difficoltà di quegli anni che si intrecciano con la vita privata di corte.

E tu conosci la storia di Sissi? Oppure sei pronto\a a scoprirla seguendo la serie tv in arrivo su Canale 5? Ti aspettiamo nei commenti!