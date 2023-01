Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è una figura storica molto conosciuta sia per la sua vita, il suo matrimonio e la conseguente ascesa al trono come Imperatrice d’Austria, ma anche perché è stato il volto di diversi film famosi. Ed ultimamente anche di alcune serie tv come quella uscita da poco, L’Imperatrice, su Netflix, ma anche la serie tv dal titolo Sissi (Sisi il titolo originale) su Canale 5.

La serie tv su Canale 5 ci ha dato la possibilità di conoscere la vita di Sissi senza filtri: da adolescente senza problemi, libera e Duchessa di Baviera a futura Imperatrice di Austria superando gli ostacoli. Abbiamo notato la sua notevole trasformazione da maschiaccio (quando era un’adolescente) fino alla decisione di cambiare per poter compiacere il suo popolo trasformandosi in una donna sicura di sé ed elegante. Anche se, ovviamente, non è tutto semplice una volta giunta alla Corte degli Asburgo. Arrivata a Vienna, la sua nuova città, si rende conto che deve seguire protocolli rigidi e che, a discapito di quanto si possa pensare, non l’aspetta certo una vita da favola, anzi tutto il contrario, al fianco dell’Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz. La serie tv ha ottenuto un grande successo tanto che si è appena conclusa la seconda stagione che ha visto andare in onda tre serate evento.

I protagonisti della serie tv Sissi

La fine di una serie tv rappresenta la gioia per quello che si è appena visto ed appreso, ma al tempo stesso anche la curiosità di sapere se ci sarà o meno un nuovo capitolo. Ovviamente anche i fan di Sissi non sono da meno e si sono chiesti se assisteremo alla terza stagione di Sissi. A primo impatto la risposta sembrerebbe essere scontata, ovvero che si farà anche se per il momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma sappiamo che la storia di Sissi è molto lunga ed ha ancora tanto da raccontare per pote conoscere al meglio il suo personaggio. Inoltre, come se non bastasse, il secondo capitolo è stato un vero successo come ci rivela la rete tedesca RTL+, ovvero la rete che trasmesse Sissi in Germania: la seconda stagione è riuscita a superare il record di visualizzazioni del primo ciclo di episodi sulla piattaforma e la stessa cosa è successa nel nostro paese con le prime due puntate che hanno raggiunto il 13,90% di share.

Se non hai ancora visto la seconda stagione di Sissi non proseguire nella lettura di questo articolo per evitare spoiler indesiderati. Sissi 2 è terminato nel 1867 con l’incoronazione di Sissi come Imperatrice d’Austria e la nascita di Maria Valeria, la figlia prediletta. Quindi resta ancora molto da scoprire come i problemi di salute di Sissi che riusciva a vivere bene solo lontana da Vienna, lontana dai suoi impegni di corte dove, altrimenti, soffriva di isteria nervosa, era molto irrequieta ed aveva problemi con il cibo. Mancano circa ancora 30 anni all’appello e, per questo motivo, viene spontaneo pensare che saranno raccontati anche se, magari, non si scenderà sempre nei minimi dettagli per non allungare troppo il brodo. Sicuramente ci sarà spazio ai momenti precedenti la morte di Sissi avvenuta il 10 settembre 1898 per mano di Luig Lucheni, anarchico italiano. La terza stagione di Sissi, probabilmente, avrà un salto temporale, ma nel cast troveremo ancora Dominique Devenport nei panni dell’Imperatrice e Jannik Schumann in quelli di Franz.

E tu hai già avuto modo di vedere le serate evento di Sissi 2? Ti piacerebbe assistere ad una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!