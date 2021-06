Skrillex ha regalato ai suoi fa la sua ultima sorpresa con il remix di “Supersonic” (My Esistence) di Dylan Brady e Thys of Noisia.

Dopo quella che sembrava essere un’attesa infinita da parte dei suoi fan più accaniti, Skrillex ha fornito un download gratuito della traccia su suo sito uffuciale. Skrillex si è concentrato su una raffica di collaborazioni mainstream nell’ultimo anno, il remix di “Supersonic” segna un ritorno del dubstep.



Il brano ha una stampo esistenziale in cui ci si chiede che ruolo ha la vita dell’uomo nel suo percorso dalla nascita alla morte.

Quando Skrillex si tuffa nelle sue abilità di curatore dei timbri sonori, il risultato è decisamente notevole, ed è esattamente ciò che si trova in “Supersonic”, dove si uniscono le voci introspettive di Josh Pan mescolate magnificamente ai suoni “sporchi” di Skrill e Thys.

Testo di “Supersonic”

(Verse 1)

Information making me question

Our relation to the nation

All religion, supersonic

My existence, you can’t resist us

Clearly, I find myself living inside a shelf

All of these pages can’t help

Got all my introspect, mirrors, they don’t reflect

All of the things that we do

[Pre-Chorus]

My exi-

[Chorus]

(Supersonic)

(My exi-)

(Supersonic)

(Supersonic)

(Supersonic)

[Bridge]

All religion, supersonic

My existence, you can’t resist us

Can’t resist us

Supersonic

[Pre-Chorus]

Supersonic

[Chorus]

(Supersonic)

(My exi-)

(Supersonic)

Traduzione di “Supersonic”

(Strofa 1)

Informazioni che mi fanno interrogare

Il nostro rapporto con la nazione

Tutta la religione, supersonica

La mia esistenza, non puoi resisterci

Chiaramente, mi ritrovo a vivere dentro uno scaffale

Tutte queste pagine non possono aiutare

Ho tutta la mia introspezione, specchi, non riflettono

Tutte le cose che facciamo

(Pre-Ritornello)

il mio ex-

(RItornello)

(Supersonico)

(Il mio ex-)

(Supersonico)

(Supersonico)

(Supersonico)

(Ponte)

Tutta la religione, supersonica

La mia esistenza, non puoi resisterci

Non resisti a noi

Supersonico

(Pre-Ritornello)

Supersonico

(Ritornello)

(Supersonico)

(Il mio ex-)

(Supersonico)