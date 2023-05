Netflix nell’ultimo periodo sta prendendo decisioni sempre più importanti come quella di non permettere ai suoi utenti di condividere il loro account, ma anche quella di ampliare il proprio catalogo in modo da attirare l’attenzione di un numero sempre maggiore di abbonati e futuri abbonati.

Ormai lo sappiamo, Disney + ed Amazon Prime Video sono in costante crescita e Netflix, soprattutto dopo la sostanziosa perdita di abbonati avuta lo scorso anno, deve riuscire a competere e mantenere il primo posto anche se non è sempre facile. Da una parte la piattaforma di streaming ha deciso di puntare l’attenzione su titoli di successo ed andare avanti con nuove stagioni, dall’altra parte ha deciso di esplorare titoli che magari erano stati lasciati da parte. Ed ecco che è in arrivo Skull Island, la serie animata che a breve farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming. Si tratta dell’adattamento della serie animata del franchise MonsterVerse di Legendary e finalmente è stato reso pubblico il primo teaser dove possiamo dare un’occhiata al ritorno di King Kong alla sua dimora, la celebre isola.

Skull Island

La data di uscita della serie animata è stata resa nota proprio nel teaser ed è quella del 22 giugno. Per quanto riguarda il cast vocale di Skull Island, invece, spazio a Nicolas Cantu nei panni di Charlie, a Darren Barnet, a Benjamin Bratt, a Betty Giplin e a Mae Whitman. La serie, creata da Brian Duffield (anche sceneggiatore e produttore esecutivo) è pronta a conquistare i telespettatori come rivela Netflix nella sinossi ufficiale:

“Skull Island condurrà gli spettatori in un’emozionante avventura mentre un gruppo di esploratori di buon cuore salva Annie dall’oceano, ignari del fatto che il loro atto di eroismo li condurrà all’infida Skull Island. Questo luogo enigmatico ospita creature bizzarre e mostri terrifficanti, incluso il potente titano in persona, Kong”.

E tu cosa ne pensi dell’arrivo di Skull Island? Seguirai la serie animata su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!