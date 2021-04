La notte degli Oscar 2021 si avvicina, e Sky non vuole mancare all’appuntamento. E’ per questo motivo che, dal 17 al 30 aprile arriva Sky Cinema Oscar, un canale dedicato al premio più importante del cinema, che ci offrirà tante pellicole che hanno fatto la storia degli Academy Awards e in più ci permetterà di seguire la diretta degli Oscar di quest’anno.

Ma come poter vedere Sky Cinema Oscar?

Semplicissimo. Basterà sintonizzarsi sul canale 303 di Sky, di solito occupato da Sky Cinema Collection, che dal 17 aprile fino a fine mese si trasformerà in Sky Cinema Oscar.

L’appuntamento da non perdere, per seguire la notte degli Oscar 2021, è sempre sul canale 303 tra domenica 25 e lunedì 26 aprile a partire dalle 00:15 fino all’alba, con una diretta che ci porterà nel cuore della kermesse.

Ma non finisce tutto qui. Nei giorni che precedono e che seguono il grande evento, Sky Cinema Oscar metterà in programmazione oltre 100 film, che saranno disponibili anche on demand su Sky e Now Tv.

Quali film ci saranno nel catalogo Sky Cinema Oscar 2021?

Tra le varie pellicole che verranno messe a disposizione su Sky Cinema Oscar, ecco i film della maratona che non potete assolutamente perdervi.

Per il 25 aprile, in attesa della diretta degli Oscar, Sky offre una maratona dedicata ai film premiati nell’edizione de 2020. Ecco gli orari e film in programmazione:

10:20 Judy con Renée Zellweger

con Renée Zellweger 12:25 Parasite di Bong Joon-ho

di Bong Joon-ho 14:40 Piccole Donne con Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep

con Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep 17:00 Jo Jo Rabit di Taika Waititi

di Taika Waititi 18:55 Le Mans ’66 – La grande sfida con Christian Bale e Matt Damon

con Christian Bale e Matt Damon 21:30 C’era una volta a Hollywood ultimo capolavoro di Quentin Tarantino

Ovviamente questi sono solo alcuni dei tanti i film che saranno disponibili sul canale Sky Cinema Oscar, dove troverai anche film come La La Land, Forrest Gump, Balla Coi Lupi, La Grande Bellezza, Tutti gli uomini del presidente e tanti tanti altri tutti da scoprire.

E tu seguirai la notte degli Oscar 2021? Se vuoi conoscere i film candidati alle nomination e magari anche vederli… ti spieghiamo noi dove puoi farlo.