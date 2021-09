Non sono solo le principali piattaforme di streaming al lavoro per cercare di attrarre nuovo pubblico, ma anche Sky e Now non sono da meno poiché sono alla ricerca di formati vincenti che possano attirare l’attenzione dei telespettatori tanto da farli abbonare ai loro canali per seguire le puntate.

Oggi, martedì 21 settembre, alle ore 21.15 debutta su Sky Investigation ed in streaming su Now una serie tv originale, davvero differente da quelle viste e conosciute fino ad ora. Il suo titolo è Carter ed è stata creata da Gary Campbell per Sony Pictures Television e Bell Media, prodotta dallo stesso Campbell e da Victoria Hirst. La prima stagione è composta da 10 episodi dalla durata di circa 40 minuti ciascuno, con i primi due che faranno il loro debutto proprio stasera. Possiamo definire Carter una serie tv a metà strada tra un’esilarante commedia ed un crime. A prima vista può sembrare un solito titolo investigativo, ma così non è. È sufficiente dare un’occhiata alla trama per capire che non è una serie tv crime a cui siamo abituati.

I protagonisti della serie tv Carter

La trama di Carter

Il protagonista principale di Carter è un attore di Hollywood che è diventato famoso dopo aver vestito i panni di un detective in una serie poliziesca. Talmente famoso che la sua vita da star sta diventando asfissiante e, prima di mettere, in pericolo la sua carriera decide di abbandonare il mondo dorato di Hollywood e far ritorno nella sua città natale in Canada, lontano da Los Angeles. Arrivato nella piccola cittadina sul lago Ontario, si trova alle prese con veri casi da risolvere: qui, infatti, tutto sembra procedere nel migliore dei modi e nella massima tranquillità, ma così non è poiché i delitti e le tragedie sono all’ordine del giorno e riuscire a risolverli non è così facile. Inoltre, per lui è molto importante riuscire a risolverne uno in particolare, avvenuto molti anni prima, ossia la scomparsa della mamma.

A vestire i panni del protagonista Harley Carter sarà l’attore Jerry O’Connell, mentre Sydney Tamiia Poitier sarà Sam Shaw, sua amica fin dai tempi dell’infanzia e diventata una vera detective. In Carter troveremo anche Kristina Bruun che interpreterà Dave Leigh e Brenda Kamino nei panni di Dot Yasuda.

E tu sei pronto ad assistere alle prime due puntate di Carter? Cosa ne pensi di questa esilarante serie tv, la seguirai? Ti aspettiamo nei commenti!