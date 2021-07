La piattaforma Sky si arricchisce di due nuovi canali, Sky Serie e Sky Investigation, con i quali promette di portare nelle nostre case tanti nuovi contenuti, e soprattutto ben 7 nuove serie tv in soli 10 giorni.

Ma vediamo nel dettaglio di quali serie tv stiamo parlando, e di quante novità sono in arrivo per tutti gli abbonati a Sky a partire dal 1° luglio 2021.

Le nuove serie tv in arrivo su Sky Srie

L’assistente di volo – The flight attendant

Ad inaugurare il canale Sky Serie il 1° luglio ci penserà Kaley Cuoco, l’attrice conosciuta per il suo ruolo di Penny in The Big Bang Theory, come produttrice ed interprete di questa black comedy a tinte thriller. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian, sarà composto da otto episodi, che verranno pubblicati due a settimana.

La storia ha come protagonista Cassandra “Cassie” Bowden, un’assistente di volo con un problema di alcolismo, che si troverà a passare una notte di passione con un passeggero del suo volo, ma che la mattina seguente lo troverà morto accanto a sé, senza sapere cosa gli sia successo… Le situazioni surreali e ironiche si susseguiranno scena dopo scena.

I Luminari – Il destino nelle stelle

Sempre su Sky Serie, ma a partire dal 7 luglio, troveremo questa serie tv in costume che ci trascinerà in Nuova Zelanda ne 1865, nel pieno del periodo della corsa all’oro. La protagonista della trama sarà Anna Wetherell, una giovane avventuriera inglese che da Londra arriverà in Nuova Zelanda nella speranza di iniziare una nuova vita. Lungo il viaggio incontrerà l’affascinante Emery Staines, l’unico che, di lì a poco, sarà in grado di aiutarla quando verrà accusata, ingiustamente di omicidio.

Primo Soccorso

Un medical drama proveniente dalla Svezia, ci porta nel villaggio di Åre, una rinomata meta turistica dedicata agli sport invernali dove le emergenze non mancano mai. I protagonisti della serie, dovranno intervenire giorno dopo giorno sulle più disparate emergenze, che spesso li porteranno ad avere ripercussioni anche su vicende legate alla loro vita privata.

La serie arriverà su Sky Serie a partire dal 10 luglio.

Le nuove serie in arrivo su Sky Investigation

Coroner

Dal 2 luglio su Sky Investigation, invece, troveremo un poliziesco atipico in arrivo dal Canada e già alla sua terza stagione. La protagonista è Jenny Cooper, una donna che a tre mesi dalla morte del marito, prende servizio come medico legale a Toronto, città dove vive insieme a suo figlio adolescente. La donna si butta a capofitto nel lavoro, ritrovandosi ad indagare su diversi delitti insieme al detective Donovan McAvoy. Inoltre Jenny è tormentata da alcuni fantasmi del passato e da cose che non riesce a ricordare bene della sua infanzia.

Bulletproof

Dal 4 luglio, sempre su Sky Investigation, arriva la storia dei dtective Ronnie Pike e Aaron “Bish” Bishop, amici da tutta una vita e colleghi che indagano su una serie di terribili criminali che li (e ci) trascineranno in storie di rapine, spaccio e droga. A supervisionare i sue detective sarà il capo del loro dipartimento, Sarah Tenner, che non sa mai in quali nuove avventure i due andranno a cacciarsi. Protagonisti del cast saranno gli attori Ashley Walters e Noel Clarke.

Avvocati di Famiglia

Il legal drama con protagonista Victor Garber arriva finalmente anche da noi, dal 6 luglio su Sky Investigation. Victor è un brillante avvocato a capo di una famiglia allargata specializzata in diritto di famiglia. Vedremo i vari avvocati avvicendarsi, tra lavoro e vita privata, in una grande storia corale che saprà appassionare tutti i patiti del genere legal.

Il giustiziere

Come ultimo, ecco un nuovo crime drama in arrivo su Sky Investigation dall’8 luglio che ci parlerà di un ex investigatore che riesce a risolvere casi impossibili, tralasciati dallo stato per mancanza di prove e di risorse. Thomas Bareski non ci sta e non si arrende, e indaga lì dove ogni speranza è stata persa, per ridare pace ai familiari delle vittime e per riportare sempre la verità a galla. Nei panni del protagonista troveremo l’attore Éric Cantona.

E tu guarderai queste nuove serie tv? Lascia un commento per farcelo sapere.