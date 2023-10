Sylvester Stallone è uno degli attori più amati a livello mondiale anche grazie al fatto che ha dato il volto a personaggi diventati simbolici come Rambo e Rocky. Esperienze positive che gli hanno permesso di diventare un volto molto noto ed ora è pronto ad aggiungere un ulteriore tassello alla sua strabiliante carriera arrivato a 75 anni.

Un volto molto amato a livello mondiale e, per questo motivo, intorno a lui c’è davvero tanta curiosità e questo lo sa bene Netflix così come sa anche che il genere dei documentari funziona molto bene ed ha deciso, per questo motivo, di dedicargliene uno. Ormai ci siamo e manca davvero poco all’uscita di Sly. Il documentario, infatti, arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 3 novembre ed avrà, appunto, Sylvester Stallone come protagonista. Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, Netflix ha reso noto un nuovo trailer del documentario in arrivo così ci anticipa alcune cose che vedremo e che dobbiamo aspettarci da Sly.

L’attore Sylvester Stallone

L’analisi del trailer di Sly

Guardando il trailer di Sly, prima di tutto, ci rendiamo conto di come il documentario contenta alcuni estratti dei film che hanno reso famoso Sylvester Stallone in tutto il mondo. Poteva forse mancare Rocky? Ovviamente no anche perché si tratta di uno dei capisaldi della storia del cinema e stessa cosa anche con Rambo. Spazio, ovviamente, anche agli aneddoti della sua vita professionale, ma anche della sua vita privata per poterlo conoscere al meglio. Non mancheranno, infatti, interviste ad amici e colleghi che hanno voluto prendere parte al documentario, come ad esempio i nomi famosi di Arnold Schwarzenegger e di Quentin Tarantino. Tuttavia, Stallone ci tiene a lasciare un bel ricordo a chi guarderà Sly e soprattutto ci tiene a far presente che la fama ed il successo sono importanti, ma non indispensabili e che l’unica cosa che conta nella vita di un uomo è l’amore della propria famiglia.

Sly ha tutte le carte in regola per essere un vero successo anche perché sarà diretto da Thom Zimny che si è già occupato del documentario su Bruce Springsteen. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e poi finalmente potremo conoscere al meglio anche Sylvester Stallone.

E tu cosa ne pensi dei documentari? Guarderai Sly su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!