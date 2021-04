Potrei anche dirti che “Snabba Cash”, serie originale di Netflix, è un elegante dramma poliziesco svedese che presenta tanti criminali e non avidi di denaro. Quel “e non” è riferito a persone che all’apparenza non sembrano criminali, ma dentro lo sono.

Perché Gomorra? Innanzitutto per la colonna sonora, che contiene dei pezzi identici alla serie nostrana. Non sto parlando di brani neomelodici eh, ma di altre sonorità che riescono a fornire suspense e che hanno funzionato già bene nelle prime 4 stagioni di Gomorra, e crediamo pure nella quinta.

Rispetto a Gomorra però, Snabba Cash traccia parallelismi tra la cultura caotica delle start-up e il traffico di droga.



Nel primo episodio di Snabba Cash, il personaggio principale, Leya (la sexy Evin Ahmad), fa un passo avanti per la fondazione dell’azienda dei suoi sogni, la start-up TargetCoach. La Value Proposition con cui Leya alla fine convince un potente investitore svedese è: TargetCoach offre ai clienti la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per eliminare il disordine dei feedback presenti online e aiutarti a scoprire ciò che le persone “vogliono veramente”. Per una serie tv di questo genere e Netflix Original è audace proporre un servizio che mette in risalto alcune strategie marketing della stessa Netflix.

A parte questa riflessione, la serie può essere amata dagli italiani. Noi amiamo le serie crime e, ultimamente, abbiamo sempre più apprezzato anche altri show stranieri usciti di recente su Netflix. Mi sto riferendo a “Lupin“, oppure a “Che fine ha fatto Sara?“, “The Serpent“… ultimamente Netflix ci ha regalato delle serie tv crime di assoluto livello e Snabba Cash non sfigura al cospetto di queste.

Di cosa parla Snabba Cash di Netflix? Qual è la trama?

Ho già introdotto il personaggio di Leya. Per dirti qualcosa in più… Leyla è una madre single e, mentre esplora il mondo infido delle start-up, chiede un prestito al cognato boss e trafficante di droga… un prestito che si rivela molto rischioso e complicato da estinguere. Durante il giorno, all’inizio della serie, Leya lavora in un ristorante per pagare le spese, ma è legata alla malavita criminale svedese attraverso Ravy (Dada Fungula Bozela), suo cognato. Ha anche una relazione – oscura a Ravy – con Salim (Alexander Abdallah), che arrotonda i suoi compensi cantando nel ristorante dove lavora Leyla ma a tempo pieno è il killer più fidato di Ravy… qui quella che non lo sa è Leyla. Se ciò non bastasse per rendere avvincente la trama, la serie tv ci propone un’altra sottrotrama, la storia di un giovane adolescente svedese di nome Tim (Ali Alarik), che viene coinvolto in alcune malefatte della gang di Ravy.

Ho un’esclamazione per il personaggio principale: “che bella la performance di Ahmad come Leyla.”

Ha quella combinazione di ego, impulso e compassione che la rendono una protagonista vincente in una serie tv crime, il tipo di personaggio per cui fai il tifo anche se prende decisioni terribili e si tuffa più a fondo in un buco criminale. Non so se in Gomorra esiste un personaggio simile, anche perché in Gomorra tutte le donne sono già criminali affermati. Ora che ci penso… forse Patrizia è un personaggio simile a Leyla. Ma diciamocelo… Leyla è indubbiamente più sexy ed intrigante.

Che legame c’è col film del 2010 Snabba Cash?

Nel 2010, Joel Kinnaman ha recitato nel film drammatico svedese Snabba Cash (titolo tradotto: Easy Money), basato sull’omonimo romanzo del 2007 dell’avvocato diventato autore Jens Lapidus. Il film, che segue Johan “JW” Westlund, uno scalatore sociale armato di pistola, è stato un successo e ha contribuito a lanciare la carriera di Kinnaman a Hollywood. Sebbene un remake americano con Zac Efron sia stato annunciato nel lontano 2010, quella versione non è mai stata realizzata. Peccato per Zac. L’avrebbe potuta aggiungere alla sua collezione di film.

Kinnaman è tornato nel suo ruolo per un paio di sequel, Easy Money II: Hard to Kill e Easy Money III: Life Deluxe, ma Snabba Cash di Netflix è stato inquadrato come un “reboot” che adatta i temi del romanzo originale e della serie di film ma con nuovi personaggi. Fondamentalmente, puoi goderti la serie tv anche senza aver visto i film originali.

Ma dovresti guardare Snabba Cash oppure no?

Se sei un fan delle serie tv crime il mio consiglio è di guardarla. Parliamo di una serie con un punteggio di quasi 8 su IMDB. Alcune scene di Snabba Cash sono fighissime, soprattutto quelle che riprendono i personaggi da dietro mentre corrono per salvare la loro vita – e sale la tensione – oppure mentre corrono per i minacciosi corridoi aziendali – e anche qui sale la tensione -.

Inoltre, gli attori, in particolare Ahmad e Abdallah, hanno una chimica genuina e gli sceneggiatori hanno trovato il modo di portare un certo grado di naturalezza e novità al genere, come quando mettono in scena un incontro tra criminali incalliti in una sala da gioco per bambini. Per una volta, sei episodi sembrano troppo pochi per spiegare una serie tv. Leya, Salim e Tim ci danno punti di vista diversi su come crimine, debito, ambizione, amore e ingenuità si intrecciano e su come una cattiva decisione può portare a innumerevoli altre cattive decisioni e come ogni errore deve essere sempre pagato in un modo o nell’altro.

Da fan di Gomorra e soci questa serie mi ha conquistato e ho deciso di dargli un bel 8. Sei d’accordo con questo voto? Fammelo sapere attraverso i commenti.

Qualche info su Snabba Cash

Titolo Originale: Snabba Cash;

Regista: Jesper Ganslandt;

Cast: Evin Ahmad nel ruolo di Leya; Alexander Abdallah nel ruolo di Salim; Ayaan Ahmed nel ruolo di Nala; Ali Alarik nel ruolo di Tim; Dada Fungula Bozela nel ruolo di Ravy; Nadja Christiansson nel ruolo di Ronja; Egon Ebbersten nel ruolo di Martin Wallin; Peter Eggers nel ruolo di Marcus Werner.

Paese: Svezia;

Anno: 2021;

Episodi Prima Stagione: 6.