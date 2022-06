L’iconico rapper Snoop Dogg ha rivelato di aver dato al suo blunt roller a tempo pieno un aumento di stipendio a causa dell’inflazione.

Nel 2019, il cantate, appassionato di marijuana ha deciso di assumere qualcuno per assicurarsi di avere a portata di mano blunts perfettamente arrotolati e pronti per l’uso quando necessario.

Lunedì scorso, su Twitter è stato condiviso un post in riferimento alla persona che Snoop Dogg paga a cinque cifre per svolgere quotidianamente questa mansione.

Snoop Dogg spende infatti, tra i 40.000 e 50.000 Dollari all’anno più bonus, come viaggi totalmente offerti da lui, per pagare questa figura che gli fa risparmiare un sacco di tempo.

Anche se non è strano per i rapper avere qualcuno con il solo scopo di arrotolare erba da fumare, in questo caso Snoop ha però, portato la cosa al livello successivo.

Il rapper ha spiegato che il lavoro di questa persona è legale e che il candidato ha presentato il curriculum nel quale indicava di saper arrotolare marijuana e che questo fa di lui un professionista.

Snoop Dogg ha ispirato altre celebrità ad assumere un blunt roller

Sembra che il ruolo di blunt roller non sia del tutto nuovo, poiché il rapper Waka Flocka Flame ha assunto il suo già nel 2014 ma Snoop Dogg è riuscito a ispirare altre celebrità a trovare i propri blunt roller, come Kid Cudi e G Herbo che in passato hanno cercato la persona giusta per il ruolo.

Anche l’attore, sceneggiatore e produttore appassionato di erba, Seth Rogen ha evidenziato il ruolo insolito che anche lui per un breve periodo ha ricoperto per l’amico Snoop e ha mostrato interesse ad ottenere il suo personale blunt roller.

Seth, ha quindi soprannominato Snoop come un “genio” prima di rivelare che potrebbe assumere qualcuno per arrotolare blunt per lui.

E tu che ne pensi di questa figura assunta da Snoop Dogg? Lascia un commento!