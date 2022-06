Snowpiercer è una serie tv statunitense che si basa sull’omonimo film e sulle graphic novel pubblicate dagli autori Jacques Job e Jean Marc Rochette. La serie tv ha fatto il suo debutto in Italia nel 2020 sulla piattaforma streaming di Netflix ed ha all’attivo tre stagioni per un totale di 30 episodi.

Siamo nel 2026 con protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs ed il mondo è diventato un grande deserto di giacchio a seguito di un tentativo fallito di porre rimedio al surriscaldamento globale. Solo poche persone sono sopravvissute e si trovano a bordo dello Snowpiercer, ovvero un treno a moto perpetuo che, sistematicamente, percorre il giro completo intorno al mondo. Nei vagoni di testa prevalgono il lusso e la vita agiata, mentre nei vagoni di coda la malnutrizione e la povertà. Una serie tv distopica che ha attirato l’attenzione del pubblico tanto che si sperava potesse andare avanti ancora per un po’ ed invece è di oggi la notizia che, purtroppo, la quarta stagione in arrivo coinciderà anche con l’ultimo capitolo di Snowpiercer. A darne la notizia è TNT, ovvero il network statunitense dove va in onda. Questo il comunicato:

Il cast di Snowpiercer

“Possiamo confermare che Snowpiercer finirà dopo più stagioni di successo su TNT. Gli sceneggiatori, attori e membri della troupe di talento hanno preso una premessa straordinaria e l’hanno portata in vita in modi elettrizzanti . La serie è stata acclamata e dai critici, ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e ora rimarrà per sempre nel cuore e nelle menti.”

La quarta stagione di Snowpiercer vede Paul Zbyszewski debuttare come showrunner. Ancora non ci è dato sapere quando il nuovo capitolo arriverà sul piccolo schermo, anche se è presumibile che sarà entro l’inizio del prossimo anno e non conosciamo neanche da quanti episodi sarà composto anche se viene spontaneo pensare che saranno dieci episodi, sulla falsa riga dei capitoli precedenti. Due new entry nel cast, ovvero troveremo anche Clark Gregg e Michael Aronov. Snowpiercer era l’ultimo sceneggiato di TNT ancora in corso poiché la rete via cavo ha deciso, di recente, di lasciare il mercato della serie tv dopo anni di gloriosi risultati. Inutile dirlo, i telespettatori non si aspettavano questa decisione ed ora non vedono l’ora che arrivi il quarto capitolo per poter vedere come si concluderà il tutto e che sorprese ci saranno.

E tu hai seguito Snowpiercer? Cosa ti aspetti dall’ultima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!