Sonic – Il film 2 ha fatto centro. Se dopo l’uscita del primo capitolo scritto da Jeff Fowler, campione di incassi nel 2020, qualcuno aveva ancora dei dubbi sul potenziale di un eventuale sequel, ora nessuno potrà più obiettare qualcosa. Il secondo capitolo basato sul videogioco Sonic the Hedgehog, videogioco giapponese prodotto nel 1991 e uscito per la console Sega Mega Drive, ha superato ogni più rosea previsione, sbaragliando la concorrenza al cinema negli USA quanto nel resto del mondo.

Gli incassi di Sonic 2 – il film negli Stati Uniti e in Italia



Al suo debutto negli Stati Uniti, Sonic 2 ha lasciato subito il segno registrando oltre 70 milioni di dollari di incassi. Mai nessun film tratto dal titolo di un videogioco aveva raggiunto questa cifra. Il precedente primato, 58 milioni di dollari, apparteneva al primo titolo della saga di Sonic, segno che le avventure del riccio blu più famoso del mondo non solo continuano a piacere, ma addirittura la crescita sembra inarrestabile.

Anche in Italia Sonic 2 ha registrato un successo clamoroso, con un incasso nel primo fine settimana di programmazione su oltre 400 sale in tutto il territorio nazionale che ha raggiunto 1,5 milioni di euro.

Perché la saga di Sonic riscuote un successo trasversale

Sonic 2 sta riscuotendo grande successo perché ha saputo avvicinare pubblici diversi. Oltre al target d’elezione, infatti, il film scritto da Pat Casey, Josh Miller, e John Whittington ha trovato la chiave per coinvolgere anche quelle persone che amano ancora scaricare giochi sul proprio personal computer o sullo smartphone, rivivendo magari con un po’ di nostalgia i periodi passati in cui, alle prese con joypad e console, sfidavano amici e famigliari nel salotto di casa. Quelle stesse persone che ora possono continuare a farlo anche a distanza di anni.

Riuscendo a miscelare una storia che fila via con piacere e una giusta dose di ironia, il film tiene incollato il pubblico indipendentemente dalla fascia di età. La sceneggiatura è capace di fornire agli spettatori diversi livelli di lettura: da una parte strizza l’occhio ai riferimenti tipici del mondo videoludico, dall’altra infarcisce 122 minuti del film di citazioni e riferimenti, senza sembrare puro esercizio stilistico per gli addetti ai lavori. Così, ritroviamo in Sonic 2 un omaggio a Spiderman e Cast Away, così come è evidente l’eredità lasciata da Kill Bill nella scena in cui salta il matrimonio tra Rachel e Randal. E che dire del manuale di funzionamento dei Death Egg Robot, fedele a quella reale dei videogiochi per la console Sega Mega Drive?

Ultima apparizione per Jim Carrey?

A esaltare il tutto, poi, la scelta perfetta degli attori, con una menzione speciale per Jim Carrey, azzeccatissimo nel ruolo del Dr. Eggman, Ivo Robotnik. Per i suoi fan però è arrivata una doccia gelata, perché proprio in un’intervista in occasione del lancio di Sonic – Il film 2, l’attore americano ha ipotizzato un suo immediato ritiro dalle scene. Già nel 2018 Jim Carrey aveva annunciato di voler dire addio al cinema, per poi ripensarci. Questa volta sarà davvero così? I suoi ammiratori sperano in suo ripensamento e di rivederlo presto sul grande schermo.

Ci sarà in futuro qualcuno capace di eguagliare il successo di Sonic 2 – Il film?

Difficile sapere se in futuro ci saranno altri successi cinematografici che, come Sonic 2, sono tratti da un videogioco che ha fatto la storia del mondo del gaming. Il film di Jeff Fowler dimostra però che è possibile, a patto che si abbia bene a mente che una pellicola per funzionare bene ha bisogno che tutte le sue parti funzionino a dovere: dalla sceneggiatura alla regia, dalla scrittura alla distribuzione. Una cosa è però sicura: già sale l’attesa per il terzo capitolo della saga di Sonic. Quel che è da capire ora è la strategia che deciderà di mettere in campo la casa di produzione. Sceglierà di tenere a lungo i fan sulle spine, oppure sfrutterà l’onda lunga del successo di Sonic 2 per annunciare Sonic 3 già nei prossimi mesi?