Sono sempre di più le serie tv italiane che vedono come protagonista Lino Guanciale. L’attore di Avezzano classe 1979 è un volto molto amato dal pubblico ed ai vertici lo sanno bene. Per questo motivo viene spesso scelto per interpretare ruoli importanti. Tuttavia, purtroppo, non sempre la sua presenza è sinonimo di successo, nonostante il suo indiscutibile talento.

È il caso di Noi, la serie tv italiana che si basava sulla più famosa This is Us, ma che purtroppo non ha avuto il riscontro sperato da parte del pubblico ed è stata costretta a fermarsi alla prima stagione. Lo stesso destino toccherà anche a Sopravvissuti? La serie tv che ieri è andata in onda su Rai 1 con la sua ultima puntata e che, appunto, vede nel cast anche Lino Guanciale. Certo, a livello di ascolti forse la Rai si aspettava qualcosa di più, ma nonostante questo pare aver avuto una buona risposta da parte del pubblico e pare aver funzionato, soprattutto tra i più giovani. Infatti, è sufficiente fare un giro sui social network nella giornata di oggi per vedere come i telespettatori si chiedano se ci sarà o meno una seconda stagione di Sopravvissuti, soprattutto su Twitter dove l’hashtag della serie tv è in tendenza. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte della Rai che probabilmente si sta prendendo i suoi tempi per vedere appunto le mosse dei telespettatori e per capire se l’interesse verso il secondo capitolo è davvero reale. Nonostante questo pare proprio che Sopravvissuti 2 si farà. La sceneggiatrice Viola Rispoli, infatti, durante un’intervista con Fanpage ha ammesso che:

“Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla”.

Il cast della serie tv Sopravvissuti di Rai 1

Tuttavia la Rispoli è consapevole del fatto che il pubblico di Rai 1 sia diverso rispetto al pubblico di Rai 2. Inizialmente, infatti, si era pensato a mandare in onda Sopravvissuti su Rai 2 e la serie tv era stata pensata fin dall’inizio per due stagioni con la seconda stagione già pronta con i suoi 12 episodi anche se, ovviamente, bisogna ancora scrivere la trama dei singoli episodi poiché si aspetta l’ok della Rai. Inoltre, la sceneggiatrice anticipa come le nuove puntate chiuderanno tutti i conti con il passato per permettere ai protagonisti di andare avanti veramente. Non ci resta altro che aspettare la conferma ufficiale da parte della Rai, ma pare quasi certo che arriverà a giorni. Poi bisognerà attendere l’arrivo sul piccolo schermo, ma ovviamente sarà necessario tempo poiché bisogna scrivere la sceneggiatura, fare le riprese, dedicarsi alla post produzione quindi probabilmente arriverà su Rai 1 nei primi mesi del 2024. Nel frattempo, si spera che Sopravvissuti possa continuare ad essere vista anche su Rai Play dove, al momento, non riesce a fare il grande salto e non riesce ad arrivare nella top 10 dei titoli più visti, anche se comunque si trova al secondo posto nella categoria delle fiction. Sono molte le domande a cui rispondere e di sicuro si avranno risposte più certe non appena Sopravvissuti uscirà anche in Francia ed in Germania per vedere la reazione del pubblico francese e di quello tedesco poiché la serie tv, infatti, è una co produzione con Francia e Germania.

E tu hai avuto modo di vedere la serie tv Sopravvissuti? Ti piacerebbe assistere ad una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!