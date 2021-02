I Sottotono, gruppo musicale dell’hip hop italiano, ha conquistato la scena musicale dal 1994 al 2001. Inizialmente formato da quattro membri, ma dopo l’uscita del primo album ne sono rimasti solo due: Tormento e Big Fish che, dopo neanche dieci anni, hanno deciso di proseguire con le carriere da solisti. Tormento è riuscito a diventare un nome importante e conosciuto anche nella sua nuova avventura.

Ormai da tempo siamo abituati alle reunion di gruppi musicali, che sia per breve o per lungo tempo, ed anche i Sottotono non sono da meno. Ai microfoni di Radio Deejay, infatti, Tormento ha affermato che il loro ritorno è nell’aria e che si realizzerà molto presto, o meglio, come lui stesso afferma:

“Molto presto, proprio prestissimo, prima di quanto immaginiate!”.

Sottotono: Tormento e Big Fish

Il duo è pronto a pubblicare il loro quinto album, a quasi venti anni di distanza dall’ultimo lavoro In Teoria. I due si erano già ritrovati nel 2019 per accompagnare Nino D’Angelo e Livio Cori nella serata dei duetti al Festival di Sanremo ed ora sono pronti per ricominciare con l’uscita di un nuovo album che li vedrà protagonisti.

