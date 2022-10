Le Spice Girls sono una band del Regno Unito che si è formata nel 1994 ottenendo un grandissimo successo nazionale ed internazionale. Durante gli anni Novanta hanno tenuto compagnia a molti di noi durante la nostra adolescenza grazie ai loro brani ed alla loro vita un po’ sopra le righe con canzoni come Wannabe, Viva Forever, Stop, Say You’ll Be There, Too Much, If You Wanna Be My Lover fino a Mama.

Rimaste insieme fino ad inizio Duemila quando hanno deciso di intraprendere ciascuna la propria strada da solista. D’altronde si sa che spesso i gruppi musicali tendono a separarsi per poter cercare il successo da soli, ma non sempre va per il meglio. La band ha avuto modo di riunirsi in varie occasioni come nel 2012 durante l’esibizione per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra o nel 2019 quando le Spice Girls sono tornate ad esibirsi live con un tour negli stadi inglesi che, nel giro di pochi minuti, è diventato sold out. Una reunion che era stata attesa con ansia dai fan, ma che purtroppo non è stata completa in quanto mancava una di loro, Victoria Beckham, impegnata ad occuparsi della sua famiglia e della sua nuova vita professionale. All’epoca del successo mondiale della band era ancora Victoria Adams poi si è sposata con il calciatore David Beckham, è diventata un’imprenditrice e, nonostante sia sempre pronta a sostenere le sue colleghe, non è voluta tornare ad esibirsi live sul palco. Nel frattempo, le Spice Girls sono pronte a festeggiare i loro 25 anni di carriera con un viaggio tra i ricordi ed un’edizione speciale del loro secondo album SpiceWorld 25 atteso per il 4 novembre e che includerà anche Step to Me, finora rimasto inedito a livello commerciale ed usato solo per una campagna pubblicitaria della Pepsi. E quindi c’è chi spera in un nuovo tour, ma questa volta anche con Victoria Beckham. A parlarne è anche Mel C che solo poche settimane fa ha rivelato di aver subito una violenza la notte del loro primo concerto in Turchia. Queste le sue parole:

Il gruppo inglese delle Spice Girls

“Siamo sempre al lavoro con lei. Il nostro rapporto è tipo ok, nessuna pressione, ma è il mondo che lo vuole. Ci speriamo, ma non posso dirvi quando accadrà. E’ qualcosa che vogliamo fare, che spingiamo per fare. Al momento lei lavora con noi dietro le quinte. E’ sempre coinvolta creativamente. Vogliamo che sia felice e che possa tornare con noi”.

A volere fortemente questo ritorno sono soprattutto Mel C e Mel B che spingono quotidianamente per farla tornare nella band con la Sporty Spice che ammette di come parlino spesso di questa possibilità. Mel C, nel frattempo, rivela che al momento non è stato programmato nessuno show per il loro 25esimo anno di carriera, ma che se dovesse tornare Victoria Beckham forse sarebbe tutto più facile e potrebbero tornare ad esibirsi tutte insieme live per la gioia dei loro fan.

