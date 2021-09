Spider-Man: No Way Home è uno dei film più attesi del momento, con aspettative che si fanno man mano più grandi. Ma quello che di sicuro non manca è la ricerca spasmodica di dettagli sulla trama, da parte dei fan, ad ogni scena dei trailer.

Soltanto poche ore fa è stato pubblicato il trailer di Spider-Man: No Way Home nella sua versione IMAX, che ci regala sguardi inediti su diverse nuove scene, e soprattutto, apre la porta a numerosi dettagli che fino a questo momento non conoscevano.

Andiamo a vedere quali sono queste rivelazioni nel nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home.

Analisi del trailer IMAX di Spider-Man No Way Home

Nella sua versione IMAX, il trailer di Spider-Man: No Way Home ci ha rivelato immagini maggiormente definite e con dettagli inediti davvero molto interessanti, per un totale del 26% di immagini in più.

La sinossi ufficiale del film ci parla di uno Spider-Man che ormai non può più dividere la sua vita privata da quella del Supereroe, e che vive da eroe smascherato, con tutti i problemi che ne conseguono. Quando poi il ragazzo chiederà aiuto al Doctor Strange, la posta in gioco si farà molto più rischiosa, portandolo a capire davvero qual è la responsabilità di essere Spider-Man.

Nelle scene del trailer IMAX, tra le rivelazioni più importanti, possiamo mettere la rivelazione di Doc Ock. Se infatti si dà un’occhiata alla scena, questa appare più ampia, e ci mostra una cintura molto caratteristica.

Altro dettaglio notevole riguarda il braccio dell’avvocato di Peter. Alcune teorie circolate dopo l’uscita del primo trailer, infatti, ipotizzavano che il personaggio potesse essere Matt Murdock (Charlie Cox), ma ora è chiaro che quell’avambraccio non gli appartiene.

Siamo sicuri che, fin a quando non uscirà il film, le teorie continueranno a moltiplicarsi.