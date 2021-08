Il nuovo album dei The Killers, Pressure Machine, è uscito ufficialmente oggi e include una collaborazione con Phoebe Bridgers molto dolce dal titolo “Runaway Horses”. La canzone viene eseguita in versione acustica e vede Bridgers unirsi al frontman dei Killers Brandon Flowers alla voce.

L’album, prodotto dalla band con Shawn Everett e Jonathan Rado, è il settimo complessivo. Insieme all’uscita dell’album, i The Killers hanno condiviso un nuovo video musicale animato per il brano dell’album “Quiet Town”. Solitamente questi video servono per promuovere al meglio un disco durante la fase di rilascio. Qui sotto trovi sia il video, che il link per poter acquistare Pressure Machine.

Tornando su Pressure Machine, Flowers è stato ispirato dai suoi anni di formazione nella piccola e remota cittadina di Nephi, nello Utah. L’album parla della sua vita a Nephi. Vita che viene raccontata dal punto di vista dei vari cittadini che vivono la città. Si parla dell’abuso di farmaci, povertà, criminalità, omofobia e depressione. Non deve essere così molto tranquilla questa cittadina visti i temi trattati da Brandon.

“Quando stavo scrivendo queste canzoni, stavo pensando a cose come il libro di Sherwood Anderson “Winesburg, Ohio” oppure al libro Pastures of Heaven [di John Steinbeck]”, ha detto Flowers a Rolling Stone,” dove vengono scritte tante storie brevi che si svolgono nella stessa ottica di Nephi. Per qualche ragione, ho avuto l’audacia di provare queste storie. Quando ho capito che potevano essere trasformate in storie vere, ho finalizzato il disco.”

L’album Pressure Machine include frammenti di registrazioni con veri cittadini di Nephi, che possono essere ascoltati all’inizio di “Runaway Horses”.

“Eravamo in modalità mastering, ma ci mancava l’ultimo ingrediente necessario per completare questo progetto”, ha detto il batterista Ronnie Vannucci Jr a Rolling Stone. “Da uno sguardo veritiero della vita reale, più delle nostre interpretazioni attraverso canzoni e musica. Alla fine sono persone con i loro accenti e le loro storie.”

La tracklist di Pressure Machine dei The Killers

1. West Hills

2. Quiet Town

3. Terrible Thing

4. Cody

5. Sleepwalker

6. Runaway Horses (featuring Phoebe Bridgers)

7. In The Car Outside

8. In Another Life

9. Desperate Things

10. Pressure Machine

11. The Getting By