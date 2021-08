Attenzione: questo articolo contiene spoiler di Hold the Dark.

Ieri abbiamo visto questo film ambientato nelle latitudini superiori del Nord America.

Hold the Dark ha suscitato in noi molte domande: quanto tempo impiegano i cristalli di ghiaccio a formarsi sulla generosa barba di Jeffrey Wright? Perché nessuno dei nativi dell’Alaska ha notato che il presunto “nativo” dell’Alaska Vern (Alexander Skarsgård) ha un accento svedese?

Ma la serie di domande più significativa è stata stimolata dal finale del film.

Il finale di Hold the Dark è vago e, francamente, lo è anche il resto della sua trama. Questo perché Hold the Dark non è un film incentrato sulla trama, ma piuttosto su concetti più grandi: come vivere ai margini della civiltà, il desiderio di vendetta, persone che incarnano lupi, lupi che risparmiano persone.

Prima di poter rispondere a tutte le domande sul finale, assicuriamoci di essere tutti sulla stessa linea per quanto concerne la trama.

Hold the Dark inizia con la casalinga dell’Alaska Medora Sloane che invia una lettera scritta a mano al naturalista ed esperto di lupi Russell Core dopo aver creduto che suo figlio fosse stato rapito dai lupi. Russell non ha niente di meglio da fare e la sua passione per i lupi lo convince ad aiutare la donna. Dall’altra parte del mondo, il marito di Medora, Vern, viene ferito al collo durante la guerra in Medio Oriente e viene rimandato a casa.

La prima grande rivelazione del film arriva presto. Russell trova il corpo del figlio di 5 anni di Medora congelato nella capanna. Come ci viene detto, Medora ha strangolato il ragazzo. La sua morte non aveva niente a che fare con i lupi. In seguito alla diffusione della notizia succede il finimondo. Medora fugge nel deserto di ghiaccio. Vern uccide due poliziotti che scherzano sul caso e parte alla ricerca di sua moglie. Infine, Russell e il capo della polizia Donald Marium (James Badge Dale) inseguono Vern, il che scatena una sparatoria di proporzioni gigantesche in cui molti poliziotti hanno la peggio. Alla fine, dopo che quasi tutti i personaggi sono morti, Medora e Vern si incontrano nelle sorgenti termali e limonano – ed è qui che iniziano tutte le nostre grandi domande.

Che succede con quella maschera da lupo?

Presta attenzione alla maschera del lupo. È fondamentale in Hold the Dark. La maschera del lupo fa la sua prima apparizione 15 minuti dopo l’inizio del film, quando Medora confessa più o meno il suo crimine. Entra nella camera da letto di Russell nuda, indossando solo la maschera che era appesa al muro. Senza dire una parola, si mette a letto e porta le mani di Russell al collo. Lo costringe quasi a strangolarla. Questo è il modo in cui Medora dice: “Io sono il lupo”. Più tardi, Vern compie una serie di uccisioni indossando la stessa maschera del lupo, che aveva preso dalla capanna di un cacciatore. “Vedo che devi far uscire un po’ il lupo che è dentro di te”, dice il cacciatore. Vern indossa la maschera e assume immediatamente lo spirito lupino di Medora. Uccide il cacciatore a sangue freddo. Alla fine del film, dopo che Vern e Medora si sono riconciliati, sembrano riconoscere la loro comune “lupiosità” e vogliono lasciare insieme la civiltà.

Quindi Medora e Vern sono lupi?

I personaggi sottolineano costantemente le diversità di Medora e Vern. Da bambino, il padre di Vern era preoccupato che non fosse del tutto umano. “Pensava che fossi innaturale”, dice il cacciatore a Vern. Una strega indiana locale – probabilmente la stessa donna che avverte Russell del male di Medora – aveva detto al padre di Vern che l’olio di lupo del cacciatore poteva curare Vern dalla sua condizione. Gli stessi indiani avvertono Russell che Medora è posseduta dallo spirito di un lupo. Metaforicamente, Medora e Vern sono lupi. Ovviamente, però, Medora e Vern non sono lupi: Hold the Dark utilizza molto i simboli, ma è ancora ambientato nel mondo reale. Sono persone con venature di selvatichezza ingovernabile; la maschera fa uscire quella natura selvaggia.

Medora e Vern sono fratelli?

In effetti, potrebbero essere fratelli. Medora dice a Russell che non riesce a ricordare un momento prima di Vern. In più, entrambi sono nordici. Vern e Medora sono strani allo stesso modo perché condividono lo stesso sangue. Mentre questa svolta è solo insinuata nel film, è eccessivamente affermata nel romanzo di William Giraldi. In effetti, Medora è incinta nel romanzo.

Perché i veri lupi e i lupi “umani” risparmiano Russell?

A parte Medora e Vern, Russell è l’unico personaggio che rimane vivo in Hold The Dark, il che è impressionante, considerando il numero di branchi di lupi e proiettili che incontra. Ma se c’è qualcuno che può sopravvivere ai lupi, quello è Russell. Autore del libro A Year Among Them, sa come si comportano i lupi. Ha trascorso un anno insieme a loro. Russell incontra due volte i branchi di lupi dell’Alaska. In entrambe le occasioni, i lupi lo fissano e si voltano. Oltre ai lupi animali, sopravvive anche ai lupi umani. In una parte del film, Vern avrebbe potuto facilmente uccidere Russell, ma sceglie di rimuovere la freccia dal suo petto per permettergli di scappare.

Ma perché Vern e Medora hanno fatto questo?

Dopo essere sopravvissuti alla sparatoria, Russell e Donald parlano della motivazione dietro la furia degli Sloane. Russell e Donald non sono selvaggi come i due Sloane. La teoria di Russell? Medora voleva salvare il ragazzo da una vita fatta di oscurità. L’oscurità che erediterà dai suoi genitori e l’oscurità della loro regione, dove il sole tramonta alle 15:30.

Cosa succede a Vern e Medora?

La coppia arranca attraverso la natura selvaggia dell’Alaska, trascinando la bara del figlio. Nell’inquadratura successiva vediamo due lupi che corrono. Probabilmente stanno per raggiungere Vern e Medora. Vern e Medora scelgono di autodistruggersi invece di tornare indietro nella civiltà, dove verrebbero rapidamente catturati e arrestati per i loro crimini. Si, non è un lieto fine. Ma potrebbe esserci anche un secondo finale per Hold the Dark. Vern e Medora potrebbero essere i due lupi che corrono e hanno assunto le loro vere forme.

Se Medora sapeva come è morto suo figlio, perché ha chiamato Russell?

Come osserva astutamente Russell, Medora voleva che qualcuno testimoniasse la sua storia. Una storia può squarciare l’oscurità.

Cosa comunica la scena finale del film?

Russell torna in ospedale. Sua figlia, un’insegnante di ruolo ad Anchorage, lo sta aspettando. Per tutto il film, Russell aveva alluso alla figlia che non conosceva. In effetti, era motivato a recarsi in Alaska per riconnettersi a lei. Ora può trasmettere la storia di Medora a sua figlia, esattamente ciò che Medora voleva.

Avresti potuto indovinare l’esito di Hold the Dark fin dall’inizio?

Forse avresti potuto immaginare che Hold the Dark sarebbe stata una storia allegorica sui cani e sui pericoli che si nascondono dentro e fuori di noi. Un enorme indizio è stato incluso nel nome della città in cui vivono Medora e Vern, Keelut. Nella mitologia Inuit, un Keelut è uno spirito degli inferi che assume la forma di un cane nero senza peli e caccia gli umani.