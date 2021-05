Partiamo con una premessa… Non tutti i supereroi sono buoni in Jupiter’s Legacy.

Basato su un fumetto scritto da Mark Millar, Jupiter’s Legacy è una serie TV prodotta da Millar, con Steven DeKnight e Sang Kyu Kim che lavorano come showrunner. La prima stagione di otto episodi adatta diverse parti dei fumetti di Jupiter’s Legacy e Jupiter’s Circle, alternando una storia ambientata nei giorni nostri con flashback che raccontano le origini di Utopian, Lady Liberty e l’Unione. Entrambe le trame portano a grande rivelazioni sul finale di stagione. Ma qual è il significato di tutto questo? Te lo diciamo qui sotto.

Qual è il problema tra Utopian e Paragon? Proprio come nel primo episodio, Sheldon Sampson (Josh Duhamel) e Brandon (Andrew Horton) affrontano Blackstar (Tyler Mane) nell’episodio 8. Blackstar insulta l’Utopian e lo invita ad infrangere il suo codice e uccidere il cattivo, cioè lui. Fortunatamente, Petra (Tenika Davis) rompe lo stallo e, dopo aver ucciso il clone nell’incontro precedente, Brandon questa volta si trattiene, non uccidendo Blackstar e rispettando il codice del padre. Tuttavia, l’Utopian non sembra molto contento.

Cosa è successo nella testa del clone? Questa è la prima volta che vediamo George Hutchence, alias Skyfox (Matt Lanter), che parla in modo pacato, ai giorni nostri, o almeno così pensiamo. Nella mente del clone morto, Walt (Ben Daniels) incontra un’immagine di George. Quando Lady Liberty si presenta per salvarlo, Walt sembra sinceramente dispiaciuto, dicendole che la situazione è stata in qualche modo “una sua invenzione”. Abbiamo visto come George sia riuscito a ottenere i suoi poteri nei flashback che raccontano l’origine, ma non sappiamo come abbia concepito suo figlio Hutch o il motivo del litigio con l’unione e Utopian. Skyfox dovrebbe aver tradito i suoi compagni eroi, ma George afferma che Walt gli ha messo contro l’Unione, il che potrebbe aver senso, dato quello che Walt ha combinato.

Cosa ha combinato Walt? Walt incolpa Sheldon per lo stato della nazione, quindi ha creato il clone di Blackstar per creare problemi tra gli eroi. È stato Walt a mettere l’orologio del padre all’interno del clone, incastrando il loro amico scomparso George. Walt mostra quindi a Lady Liberty una visione con i cadaveri di Sheldon e Brandon, spingendola a credere che il loro vecchio amico stia tornando per causare problemi. La figlia di Walt, Raikou, interpretata da Ana Akana, ha risolto il mistero. Ma ha commesso l’errore di ricattare suo padre invece di unirsi a lui. Usa i suoi poteri mentali per distrarla mentre le taglia la gola, il che significa che nessuno conoscerà i suoi piani per manipolare suo fratello e metterlo contro i suoi cari, soprattutto Paragon. La stagione si conclude con Walt che offre rassicurazione a uno Sheldon in difficoltà…

Cosa vedremo nella stagione 2 di Jupiter’s Legacy? Walt fa ancora parte dell’Unione e della famiglia, ma sta lavorando per creare una falla nel rapporto tra Brandon e Sheldon e minare il codice di Utopian. Ha dimostrato che può uccidere tutti quelli che si metteranno contro di lui, persino sua figlia. Con un’ottima posizione all’interno dell’Unione e le sue potenti capacità mentali, sarà difficile da battere in un’ipotetica seconda stagione. La domanda è se Hutch e Chloe troveranno il vero George e se George potrà o dovrà affrontare di nuovo Walt. Probabilmente Utiopian li vedrà entrambi come criminali, e questo aiuterà Walt. Se le stagioni future riprenderanno la doppia struttura narrativa, forse quei flashback riveleranno le circostanze della rottura di Skyfox con l’Unione (e il ruolo di Walt nello scisma).

In che modo i membri dell’Unione hanno ottenuto i loro poteri? La storia dell’origine dell’unione ci dice che i 6 viaggiatori hanno ottenuto i loro superpoteri e probabilmente sono riusciti a trasmetterli ai propri figli. Tuttavia, non è chiaro come altri personaggi come Blackstar abbiano ottenuto i loro poteri. Nella scena finale dei flashback, vediamo i membri dell’Unione riunirsi intorno al tavolo nel loro quartier generale, scherzando sui giochi di potere e discutendo su come sfruttare i loro poteri. Walt vorrebbe “governare il mondo”, facendolo passare per uno scherzo… ma chissà!

Perché i poteri di Hutch non hanno funzionato? Dopo un litigio con la figlia di Utopian Chloe, va da solo in un caveau senz’aria in Cina. E poiché la sua asta che permette il teletrasporto funziona tramite controllo vocale, la mancanza di aria ne compromette il funzionamento. Fortunatamente Chloe sceglie di diventare la sua nuova compagna del crimine, e lo salva. Insieme rubano una fonte di energia che può fare un buco nell’essere più potente del mondo. Ma Hutch non sta puntando agli eroi: vuole trovare suo padre. L’episodio poi passa agli eroi originali che discutono del motivo per cui l’eroe Blue Bolt ha una barra di potenza, simile a quella usata da Hutch. La parentela di Hutch potrebbe non essere così chiara come pensiamo?

Come ha fatto Blackstar a scappare? Il supercriminale alimentato con antimateria Blackstar è fuggito dalla prigione di Supermax grazie alle manomissioni di Walt alla serratura della cella durante una visita precedente. Il libro che Blackstar sta leggendo, un romanzo intitolato Faithless Seduction, è scritto da “Fiona Bower”, casualmente il nome del coordinatore del dipartimento artistico della mostra.

Qual è la canzone nella testa del clone? Nell’immagine mentale di George si sente Painting the Clouds With Sunshine, una canzoncina estratta dal musical Gold Diggers of Broadway del 1929. E’ anche il titolo dell’episodio 3, dove abbiamo ascoltato la melodia mentre George si arrabbiava.

La serie TV è fedele al fumetto? Il tradimento di Walt è una svolta iniziale nel fumetto, ma nel libro recluta tutti gli eroi. Brandon in particolare è sedotto dalle parole di Walt e usa il calore per far esplodere la testa di suo padre. Brandon che uccide l’Utopian inaugura un futuro distopico in cui Hutch e Chloe devono combattere contro Walt e il suo regime autoritario – con l’aiuto tardivo di George, che è rimasto nascosto per tutto il tempo. Nel fumetto, il tradimento di Walt è estremamente pubblico, ma nell’adattamento televisivo lo vediamo tramare contro la sua famiglia dall’interno. L’arrivo sull’isola viene trattato immediatamente sul libro, ma non si parla dei retroscena visti nella serie TV. Se ti interessa il libro, ti inseriamo il link per l’acquisto qui sotto.