È stato pubblicato poche ore fa il trailer di Beast, il nuovo survival-thriller con protagonista Idris Elba, diretto da Baltasar Kormákur che debutterà nei cinema americani il prossimo 19 Agosto.

Idris Elba, dopo aver partecipato a Fast & Furious: Hobbs & Shaw e The Suicide Squad, torna al cinema con questo nuovo thriller al cardiopalma del regista Baltasar Kormákur che nel corso della sua carriera ha diretto Everest, Cani sciolti e Contraband.

Beast è prodotto da Will Packer, produttore di Il viaggio delle ragazze e della serie Ride Along e di dieci film che hanno raggiunto il primo posto al botteghino americano, da James Lopez, presidente della Will Packer Productions e dallo stesso Kormákur.

Il film è tratto da una storia originale di Jaime Primak Sullivan che è diventato anche produttore esecutivo inseme a Bernard Bellew.

Beast, racconta la storia di un padre e delle sue due figlie adolescenti, che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c’è solo un predatore supremo.

Nel cast, oltre a Idris Elba, troviamo Iyana Halley, famosa per la serie tv This is Us che interpreta Meredith, la figlia diciottenne di Daniels, e Leah Sava Jeffries, famosa per la serie tv Empire che interpreta la tredicenne Norah.

Spiegazione del trailer “Beast” con Idris Elba

Il trailer di Beast si apre con immagini e atmosfere tipiche della classica commedia, vediamo il dottor Nate Daniels, interpretato da Idris Elba che, rimasto vedovo da poco, torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie insieme alle sue due figlie.

La famiglia, in vacanza, visita una riserva di caccia gestita da Martin Battles, interpretato da Sharlto Copley, un vecchio amico di Nate e biologo della fauna selvatica, quando all’improvviso si ritrovano braccati e inseguiti da un enorme leone, che attacca le prede ma non le mangia.

A questo punto appare chiaro come la pellicola si trasformi in un thriller e come i protagonisti debbano fare di tutto per sopravvivere e quello che era iniziato come un semplice viaggio si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza.

Nelle ultime scene del trailer vediamo come Idris Elba combatta contro il leone per proteggere sé stesso e la sua famiglia.

Le immagini del trailer di Beast sono accompagnate da una colonna sonora che inevitabilmente aumenta la suspance e incuriosisce il pubblico riguardo quello che succederà ai protagonisti.

